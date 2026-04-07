Boca debuta en la Copa Libertadores ante Universidad Católica en Chile

El equipo dirigido por Claudio Úbeda inicia su camino en el Grupo D con el objetivo de conquistar América, tras tres años de ausencia en la fase de grupos. El encuentro se jugará a las 21:30 en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Boca comenzará su camino en una nueva edición de la Copa Libertadores este martes, cuando visite a Universidad Católica de Chile por la primera fecha del Grupo D. El encuentro, que promete abrir la competencia con gran intensidad, se llevará a cabo en el emblemático Estadio San Carlos de Apoquindo. El partido está programado para las 21:30 (hora de Argentina) y se podrá ver en vivo a través de las pantallas de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Las autoridades del encuentro estarán encabezadas por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, mientras que el control del VAR estará a cargo de su compatriota Christian Ferreyra.

Este partido marcará el inicio de la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores, una competición que se le niega desde el año 2007. Si bien el “Xeneize” logró alcanzar la final en las ediciones de 2012, 2018 y 2023, la balanza nunca logró inclinarse a su favor para levantar la ansiada séptima copa.

El encuentro de esta noche tiene un peso histórico adicional: Boca vuelve a disputar la fase de grupos del torneo más importante de América después de tres años. Cabe recordar que en 2024 el club de la Ribera disputó la Copa Sudamericana, mientras que en 2025 sufrió una temprana y dolorosa eliminación en la segunda fase frente a Alianza Lima de Perú, considerado uno de los mayores traspiés de su historia reciente.

De cara a este trascendental enfrentamiento, el director técnico de Boca, Claudio Úbeda, decidió preservar a varios de sus jugadores titulares en el reciente triunfo 1-0 ante Talleres de Córdoba. Gracias a esta rotación, las principales figuras del plantel llegarán con un buen descanso para afrontar la exigencia física del debut copero.

En la vereda de enfrente, Universidad Católica llega con la ilusión en alza y un excelente ritmo futbolístico luego de golear 6-1 a Palestino en su última presentación. El equipo dirigido por Daniel Garnero se encuentra en un gran momento en la Liga de Chile, donde marcha en la tercera posición con 14 puntos cumplida la octava fecha.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Competición: Copa Libertadores

Copa Libertadores Instancia: Grupo D – Fecha 1

Grupo D – Fecha 1 Partido: Universidad Católica (Chile) vs. Boca Juniors (Argentina)

Universidad Católica (Chile) vs. Boca Juniors (Argentina) Estadio: San Carlos de Apoquindo

San Carlos de Apoquindo Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Gustavo Tejera (Uruguay) VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Christian Ferreyra (Uruguay) Hora: 21:30 (Argentina)

21:30 (Argentina) TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.