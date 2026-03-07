Este sábado vuelve la carrera nocturna “Ciudad de Paraná”

La quinta edición de la carrera nocturna “Ciudad de Paraná” se llevará adelante este sábado 7 de marzo desde las 20, luego de la reprogramación dispuesta semanas atrás.

La prueba deportiva, que cada año reúne a corredores de distintos puntos del país, tendrá nuevamente como epicentro el balneario Thompson y contará con dos distancias: 10 kilómetros competitivos y 5 kilómetros en modalidad recreativa y competitiva.

La carrera nocturna había sido originalmente programada para el 21 de febrero, pero debió postergarse. Desde la organización señalaron que la nueva fecha permitirá concretar el evento con normalidad y mantener el formato que ya se instaló dentro del calendario deportivo local y regional.

Un evento que se consolida en el calendario deportivo

El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, destacó la convocatoria que ha logrado el evento en sus distintas ediciones y el crecimiento que tuvo en los últimos años.

“Estamos muy contentos porque finalmente este sábado 7 de marzo a partir de las 20 horas va a comenzar la quinta edición de la carrera nocturna de la ciudad de Paraná. Es una carrera que se ha ido instalando en el calendario no solo de nuestra ciudad, sino también de la región”, expresó.

Según detalló el funcionario, en esta edición se registraron alrededor de 2000 corredores inscriptos, con una participación importante de atletas provenientes de otras provincias.

“Tenemos muchos corredores de distintos departamentos de Entre Ríos, también santafesinos y gente que llega desde Corrientes, Misiones, Córdoba y Buenos Aires”, indicó Arbitelli.

Recorrido y actividades previas

“El epicentro es el complejo balneario Thompson. La largada y la llegada serán allí y el recorrido va por la zona de la costanera hasta el sector del Petit Pisant”, explicó el subsecretario.

Arbitelli señaló que el evento no solo convoca a corredores experimentados, sino también a personas que se suman por primera vez a este tipo de propuestas deportivas.

“Los 10 kilómetros suelen ser más competitivos, mientras que los 5 kilómetros permiten que muchos que no están acostumbrados a este tipo de pruebas se animen a participar”, comentó.