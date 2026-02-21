Patronato recibe a Gimnasia y Tiro en su estreno como local

Patronato jugará este sábado por primera vez de local en el torneo y enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 20 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato recibe a Gimnasia y Tiro este sábado en su debut como local en la Primera Nacional, en el marco de la fecha 2 del campeonato. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en Paraná, con transmisión en vivo a través de LPF Play.

El equipo dirigido por Javier Forestello afrontará su primer compromiso ante su público luego de haber rescatado un empate en la fecha inicial frente a San Martín de Tucumán. El punto obtenido en condición de visitante dejó sensaciones positivas en el arranque del certamen. Ahora, el conjunto entrerriano buscará hacerse fuerte en casa para sumar de a tres y posicionarse en la tabla desde las primeras jornadas del torneo.

Cómo llega Patronato

En su presentación en la Primera Nacional, Patronato igualó en Tucumán y mostró solidez defensiva, aunque todavía trabaja en la generación de juego ofensivo. El cuerpo técnico destacó la actitud del plantel en un escenario exigente.

Para este compromiso ante Gimnasia y Tiro de Salta, Forestello apuntará a consolidar el funcionamiento colectivo y aprovechar el respaldo de su gente en el Grella, donde el equipo intentará marcar el ritmo del partido desde el inicio.

El conjunto salteño, por su parte, llegará con la intención de sumar puntos fuera de casa en un campeonato que recién comienza y que se anticipa competitivo.

Venta de entradas y detalles del partido

Desde el club informaron que ya se encuentra disponible toda la información correspondiente a la venta de entradas para el partido del sábado a las 20 horas.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la aplicación oficial del club. Los socios con platea deberán ingresar en la sección “Entradas”, mientras que los no socios, para todos los sectores, podrán realizar la compra mediante el sitio https://patronato.global.fan/eventos completando los pasos indicados.

Además, la venta presencial se llevará a cabo el sábado desde las 16 en las boleterías del estadio Presbítero Bartolomé Grella. Se espera una importante convocatoria para acompañar al equipo en su estreno como local en la temporada.