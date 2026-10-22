Realizan tareas técnicas de mantenimiento preventivo en el centro de distribución Parque del Lago

La labor se inició este miércoles y se extenderá hasta el viernes, sin afectar su normal funcionamiento operativo, para distribuir el suministro por la red pública. Además de los trabajos de desinfección y de limpieza, se efectuará un relevamiento integral de la estructura.

Para llevar adelante estas acciones, se debió vaciar media cisterna –la reserva almacena en su totalidad unos 6.000 metros cúbicos del suministro–. El agua será encauzada por la calle hasta una boca de tormenta cercana al predio situado en calles Serrano, Saba Victoria, María Laura Wybert y Gobernador Mihura. Esta situación transcurrirá durante las próximas horas.