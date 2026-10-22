Realizan tareas técnicas de mantenimiento preventivo en el centro de distribución Parque del Lago

La labor se inició este miércoles y se extenderá hasta el viernes, sin afectar su normal funcionamiento operativo, para distribuir el suministro por la red pública. Además de los trabajos de desinfección y de limpieza, se efectuará un relevamiento integral de la estructura.
Para llevar adelante estas acciones, se debió vaciar media cisterna –la reserva almacena en su totalidad unos 6.000 metros cúbicos del suministro–. El agua será encauzada por la calle hasta una boca de tormenta cercana al predio situado en calles Serrano, Saba Victoria, María Laura Wybert y Gobernador Mihura. Esta situación transcurrirá durante las próximas horas.
Esta intervención planificada se lleva adelante en el marco del Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable que fijó –entre los objetivos y metas de mejora del servicio– la necesidad de fortalecer equipos de trabajo para realizar mantenimientos de magnitud mínima necesarios.
En esa estrategia se llevó adelante semanas atrás, el relevamiento técnico, constatación del funcionamiento electromecánico, limpieza y desinfección de las dos semicisternas del centro de distribución Ejército –ubicado en calle General Espejo–, que conjuntamente almacenan 4.500 metros cúbicos de agua potable.
Completado y finalizado el plan de acciones actualmente en ejecución en Parque del Lago, se desarrollarán luego intervenciones similares en los centros de distribución Ramírez y en Lola Mora, en el marco de este programa que lleva adelante la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental del municipio.
Esta información recopilada, actualizada y analizada por profesionales técnicos permitirá diseñar el plan para las futuras tareas de mantenimiento preventivo en cada centro de distribución.