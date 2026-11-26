Yacyretá abrió nuevamente las 18 compuertas del vertedero principal y advirtió sobre una tendencia ascendente de los caudales para los próximos días, en un contexto de lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) abrió este miércoles al mediodía las 18 compuertas del vertedero principal de la represa hidroeléctrica y emitió una alerta hidrológica ante la previsión de un nuevo incremento de los caudales del río Paraná. El organismo advirtió que las condiciones climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño podrían favorecer escenarios de aguas altas durante los próximos meses.

La maniobra fue confirmada por el intendente de Isla Apipé, Gustavo Figueredo, quien señaló que la central volvió a levantar todas las compuertas.

La medida tendrá consecuencias en la localidad correntina, donde deberán volver a evaluar la situación de las familias que habían regresado a sus viviendas después de la bajante. Además, el Municipio deberá asistir a los productores ganaderos que necesiten trasladar nuevamente sus animales hacia sectores más elevados.

«Las personas que volvieron a sus casas nuevamente hay que evaluarlas y a los ganaderos ayudarlos para volver a trasladar a los animales a zonas altas», explicó Figueredo.

Caudales por encima de los promedios históricos

En su reporte técnico difundido este miércoles 25 de noviembre, la EBY indicó que los indicadores climáticos muestran una alta probabilidad de eventos hidrológicos asociados a escenarios de aguas altas durante noviembre, diciembre y enero de 2027.

El informe detalló que los caudales que ingresaron al embalse se mantuvieron muy por encima de los valores medios históricos durante el último trimestre. En octubre se registró un promedio de 14.400 metros cúbicos por segundo, un 106% superior al valor de referencia. Se trató, además, del mayor caudal afluente medio mensual para ese mes desde 1971.

En noviembre, el flujo se mantiene un 82% por encima de la media histórica, con valores estimados en 14.100 metros cúbicos por segundo. Esta situación está impulsada por las precipitaciones registradas tanto en la cuenca de aporte directo como en la del río Iguazú.

Qué niveles se esperan en los puertos

Las estimaciones hidrológicas de Yacyretá indican que los caudales afluentes rondarían este miércoles los 24.500 metros cúbicos por segundo, aunque durante los próximos días podrían incrementarse hasta ubicarse entre los 25.000 y 26.000 metros cúbicos por segundo.

Este escenario tendrá impacto en las alturas hidrométricas aguas abajo de la represa. Para el puerto de Ituzaingó, que este miércoles registró una marca de 2,35 metros, se prevén niveles de entre 2,80 y 3,20 metros durante los próximos días. Según las proyecciones, permanecería por debajo de los niveles de alerta, establecido en 3,50 metros, y de evacuación, fijado en 4 metros.

En tanto, la situación prevista para Puerto Ayolas requiere mayor atención. La localidad paraguaya permanece en nivel de alerta, establecido en 4,20 metros. Para este miércoles se estimaron alturas de entre 4,10 y 4,50 metros, mientras que en los próximos días podrían alcanzar valores de entre 4,50 y 4,70 metros.

De concretarse esas proyecciones, el nivel del río superaría el umbral de inundabilidad urbana, establecido en 4,50 metros.

Finalmente, desde la EBY señalaron que mantienen un monitoreo permanente de la cuenca y que las proyecciones hidrológicas se actualizarán de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas, con el objetivo de facilitar la planificación preventiva de las autoridades y las comunidades ribereñas, publicó El Litoral de Corrientes.