El libro presentado por el cardenal Víctor Manuel Fernández expone episodios impactantes de la vida espiritual del pontífice argentino, que murió en 2025.

Fragmentos del diario personal del papa Francisco salieron a la luz este martes y sorprendieron por la crudeza de sus confesiones. Entre los episodios más llamativos, Jorge Bergoglio contó que tuvo visiones místicas y aseguró haber visto al diablo en tres oportunidades: “Me miró con ojos llameantes”, afirmó.

El libro, titulado “El diario espiritual del papa Francisco”, fue presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, el teólogo que dirige la oficina doctrinal del Vaticano, y recopila escritos del pontífice a lo largo de tres décadas.

Escrito en una vieja agenda de tapa negra que usó como cuaderno, el diario comienza en 1992, desde cuando Jorge Bergoglio era obispo auxiliar de Buenos Aires.

Continúa durante su etapa como cardenal arzobispo de la capital argentina y, finalmente, como Papa. El cuaderno incluye 86 páginas redactadas antes de su elección como papa en 2013 y otras 55 posteriores. La última entrada es del 18 de agosto de 2024.

En esas páginas, el papa argentino dejó registro de sus preocupaciones, arrepentimientos y autocríticas, pero también de experiencias místicas que marcaron su vida.

Las visiones que marcaron a Francisco

Según los extractos publicados, Francisco relató que vio al diablo dos veces cuando era arzobispo de Buenos Aires: primero desde la ventanilla de un auto, donde describió unos “ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, y luego durante una misa en una capilla carmelita, donde sintió una mirada “más intensa que la anterior, como destellos de fuego”.

La tercera experiencia ocurrió en Roma, tras un viaje a Chile, cuando el pontífice afirmó haber sentido la presencia física del demonio y escuchar “su voz triunfante”.

“‘Ahora he conseguido todo lo que quería’”, escribió Francisco citando al diablo en una entrada del 24 de enero de 2021.

“Así como no puedo olvidar sus ojos de los dos anteriores, en este caso no puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz”, manifestó.

En su diario, Francisco escribió que el demonio “merodeaba descaradamente” y que Dios le permitió liberarse de esos encuentros.

En otro pasaje, Francisco contó que el 7 de junio de 2018, mientras se preparaba para dormir, vio “las puertas del infierno” y se defendió rezando el rosario.

Durante su visita a Chile en enero de 2018, Francisco provocó un escándalo al desacreditar a las víctimas del abusador más notorio de Chile. Después de que reporteros lo cuestionaran durante su conferencia de prensa a bordo del avión de regreso, encargó una investigación y se dio cuenta de que las víctimas tenían razón, de que él estaba equivocado y de que la jerarquía chilena lo había engañado.

“Devastado por la situación en Chile y el diálogo con los periodistas en el avión, tomé conciencia de lo grave que era el problema”, escribiría pontífice más tarde. ”Me costó admitir lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave”.

Arrepentimientos, autocríticas y reflexiones sobre la vida

El diario también expone el costado más humano del Papa. Francisco no dudó en criticar sus propios sentimientos de “desdén, envidia y orgullo”, y recordó con pesar haber ignorado a un hombre ebrio en la calle porque “quería caminar tranquilo”.

Fernández agrupa también frases del diario en las que Francisco se acusa con dureza, como cuando en 2022 se lamenta “del Jorge soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo”.

Algunas de las frases más llamativas son las que escribía sobre el miedo a la tentación de poder.

Francisco dijo: “Me di cuenta de que los argentinos me quitaban mucho tiempo … y junto con esto se iba atrasando el trabajo”, de manera que se acumulaban los problemas y debía trabajar hasta tarde, explica Fernández que añade que era ese no saber decir que “no”, asumir los asuntos y problemas como si fuera omnipotente.

En el libro se habla de un proceso de crisis espiritual que duró dos años (2021-2022) en el que el papa argentino aseguraba que estaba en “el comienzo del otro camino”, que define como el “del alejamiento y de la mundanidad” y también menciona el contexto: “problemas de gobierno, presiones por las decisiones a tomar, y sequedad y desolación”.

El 30 de diciembre de 2022, Francisco también manifestó su rechazo a ser alguien “que usa a los otros como muñequitos”.

Para Francisco, la tentación de la omnipotencia era el diablo tentándolo con una “curiosidad reductiva”, o la creencia de que él solo podía resolver los problemas de todos y, en esencia, considerarse a sí mismo como Dios.

A lo largo de sus escritos, el pontífice reflexionó sobre el paso del tiempo, el envejecimiento y la brevedad de la vida. También menciona una sensación de cercanía de la muerte, que aparece desde 1996, cuando tenía sesenta años, y que se expresa en frases como: “Me queda poco tiempo de vida” (5 de enero de 1997) y más de una vez ofrece su vida al Señor: “Quizás sea lo mejor para no seguir haciendo daño” (3 de agosto de 1997).

Uno de los fragmentos más breves y conmovedores está fechado el 21 de julio de 2013, donde Francisco simplemente anotó: “El 13 de marzo me eligieron Papa”.

La última anotación del diario, fechada el 18 de agosto de 2024, es esta: “En un breve recorrido por mi vida vi las veces que el demonio se me hizo presente. No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la misa. Sin embargo, siempre reaparece a través de diversas situaciones… Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”

El camino del libro tras la muerte de Francisco

El cardenal Fernández explicó que un día Francisco le mostró su diario en su pieza de la residencia de Santa Marta y le dijo: “‘De esto, verán ustedes’”.

Tras la muerte de Francisco el 21 de abril de 2025, a los 88 años, el cardenal Fernández expresó su temor de que el diario quedara “olvidado en algún depósito”.

El purpurado destaca que las cuestiones más reservadas están escritas en clave y que se evitaron nombres y detalles que afecten a terceros.

Según dijo, su propósito es mostrar a un Jorge Bergoglio sin adornos y como respuesta a “quienes lo odian intensamente y quisieran borrar su memoria. Por consiguiente, interpretan todo de tal modo que construyen la figura de un monstruo: falso, sin fe, manipulador, cínico y sin convicciones reales”.

Finalmente, obtuvo la autorización del papa León XIV para publicar los extractos y dar a conocer al mundo las reflexiones más íntimas del pontífice argentino.