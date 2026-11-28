Ramón Sosa, exjugador de Gimnasia, marcó el único gol del partido en el estadio Centenario de Uruguay. El Pincha no pudo remontar el resultado y se quedó sin la posibilidad de conseguir su quinta estrella en el certamen.

Estudiante de La Plata chocó con Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores 2026. El conjunto platense y el Verdao se veían las caras en la definición del certamen continental, que quedó en manos de los brasileños, que se impusieron por 1 a 0.

El primer tiempo fue más peleado que jugado. Ambos tuvieron chances, pero la más clara fue de Palmeiras que tras una serie de rebotes fortuitos casi anota sobre el final. El palo salvó a Estudiantes y con el resultado en cero se fueron a los vestuarios.

En el segundo tiempo, el elenco brasileño salió rápidamente a la carga. Y tuvo réditos, dado a que los seis minutos, Ramón Sosa anotó el 1 a 0, tras una buena jugada colectiva.

El Pincha avanzó en todas las fases eliminatorias en condición de visitante, con el agregado que nunca llegó al partido de vuelta estando en ventaja. En los octavos derrotó 4-1 a Universidad Católica de Chile tras igualar 1-1 en La Plata y golear 3-0 en Santiago, mientras que en cuartos de final le ganó 2-1 a Corinthians luego de empatar 1-1 en UNO e imponerse 1-0 en San Pablo.

En semifinales se vio las caras con Flamengo, en una serie muy disputada y pareja que finalizó empatada 0-0 tras los 180 minutos de juego. En la definición por penales, en el Maracaná, Fernando Muslera se hizo gigante y atajó tres disparos del Mengao dándole el pase a la final a Estudiantes con un resultado de 3-2.

De cara a la final, Alexander Medina tendrá una baja confirmada: Baltasar Rodríguez no estará presente porque fue expulsado en el segundo tiempo de la vuelta contra Flamengo. El DT todavía no decidió quién será su reemplazante, pero Fabricio Pérez y Edwuin Cetré son los grandes candidatos a ocupar ese puesto, aunque también está la posibilidad de que ingrese Gastón Benedetti y Estudiantes forme 5-3-2. La otra duda es si Joaquín Correa, quien sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps de su pierna derecha, podrá ir desde el arranque, y en caso de que no esté en condiciones Tiago Palacios acompañará a Guido Carrillo en la delantera.

Por su parte, Palmeiras también tuvo un camino muy complicado para llegar a la final. En octavos de final se impuso ante Cerro Porteño de Paraguay por 2-1 en el global, con empate en San Pablo y victoria 1-0 en Asunción, mientras que tanto en cuartos como en semifinales necesitó de los penales para avanzar de ronda.