La «ley de leyes» obtuvo 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados. En la votación en particular, el oficialismo perdió capítulos sobre financiamiento a universidades.

En una jornada con balance positivo para el Gobierno en el Congreso nacional, y tras más de 15 horas de sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró hoy ansiada la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027, aunque quedó un sabor agridulce en el epílogo porque la oposición le torció la mano en una votación clave vinculada al financiamiento de universidades nacionales.

Con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones en la votación en general del Presupuesto, el Gobierno se alzó con la tercera victoria al hilo a las 3 y media de la madrugada: más temprano saboreó la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la misma sesión de Diputados y la suspensión de las PASO en el Senado.

Se trata de un presupuesto de ajuste en algunos rubros específicos, que consolida el camino del ahorro fiscal a través de la contracción de la inversión pública en áreas tales como Ciencia y Tecnología, universidades nacionales, vivienda y subsidios a la energía y al transporte.

El artículo que estuvo en vilo hasta último momento fue el número 11, referido al financiamiento universitario, que quedó encapsulado en el capítulo 2.

En dicho artículo de la última versión del proyecto, el Gobierno fijó partidas por 7,35 billones de pesos y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigían 11 billones, es decir, un 50% de fondos adicionales.

El capítulo propuesto en el dictamen de mayoría del oficialismo resultó rechazado con 121 votos a favor y 130 negativas, por lo que pasó a votarse el mismo artículo equivalente del dictamen de minoría de la oposición, que reflejó punto por punto el reclamo de los rectores.

Finalmente, el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos fue aprobado con 138 votos a favor, 109 rechazos y cuatro abstenciones,

“Esto rompe con el equilibrio fiscal”, advirtió antes de que se votara la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, ya resignada a una derrota parcial..

Por efecto dominó, también se cayó en la votación en particular el capítulo 4 ya que la oposición consideraba que desfinanciaba organismos clave de Ciencia y Tecnología como el INTI, el INTA y el SENASA.

Un pedido de Argentina Federal que fue atendido positivamente por el Gobierno es el otorgamiento de 50 mil millones de pesos a Jefatura de Gabinete a los efectos de realizar un relevamiento y plan de obras para la reparación y modernización de puentes internacionales y pasos fronterizos, y también 500 millones de pesos adicionales para la aplicación de la Ley de Bosques.

También se incorporaron 515 millones de pesos en subsidios para el transporte de pasajeros del interior, un reclamo persistente de los gobiernos provinciales que se sentían discriminados por el trato privilegiado que se le daba al AMBA en esa materia.

El ajuste, área por área

El proyecto de Presupuesto 2027 lleva a la práctica concreta recortes puntuales en áreas sensibles y consolida el sendero estricto de la austeridad fiscal.

La función Vivienda y Urbanismo cae 21,7% y Agua y Alcantarillado desciende 12,9% respecto de 2026.

La caída de subsidios es el principal foco de ahorro fiscal interanual. Los subsidios a la energía caen 25,2% real y los de transporte retroceden 16,2% real, trasladando una mayor porción del costo a las tarifas de los usuarios.

Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufre un recorte real del 10,7% contra 2026, y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cae 13,7%.

En contraste con los recortes anteriores, la función Defensa es la de mayor expansión interanual, con un incremento real proyectado del 31,5% respecto de 2026.