Autorizaron a la Compañía Entrerriana de Gas a comercializar energía eléctrica

La Secretaría de Energía de la Nación habilitó a la empresa entrerriana de participación estatal mayoritaria a ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista como comercializadora.

La Secretaría de Energía de la Nación autorizó a la Compañía Entrerriana de Gas SAPEM a ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como participante comercializador, mediante la Resolución 297/2026, fechada el 21 de octubre y publicada en el Boletín Oficial. La medida permitió que la firma entrerriana de participación estatal mayoritaria quedara habilitada para desarrollar actividades comerciales dentro del mercado eléctrico nacional, conforme a la normativa vigente.

La decisión fue adoptada luego de que la empresa presentara la documentación necesaria para cumplir con las exigencias establecidas para los participantes comercializadores. El trámite incluyó evaluaciones de carácter societario, comercial y patrimonial, además de la intervención de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

El artículo primero de la Resolución 297/2026 dispuso expresamente el ingreso de la Compañía Entrerriana de Gas SAPEM al Mercado Eléctrico Mayorista en calidad de participante comercializador, con la obligación de ajustarse a las disposiciones vigentes.

Esta categoría permite participar en actividades de comercialización dentro del mercado eléctrico, de acuerdo con las reglas establecidas por la Secretaría de Energía y los procedimientos aplicables a sus integrantes.

La medida no implicó una autorización para distribuir electricidad a usuarios domiciliarios ni modificó las concesiones existentes. Tampoco estableció nuevos cuadros tarifarios o beneficios económicos directos para consumidores y empresas.

Los requisitos que cumplió la empresa entrerriana

Según los fundamentos de la resolución, CAMMESA informó el 24 de agosto de 2026 que la Compañía Entrerriana de Gas había presentado toda la información necesaria para la administración de sus transacciones dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.

Posteriormente, el 16 de septiembre, las autoridades nacionales consideraron acreditado el requisito patrimonial exigido para este tipo de participantes. También se verificó el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con la presentación de documentación societaria y comercial.

La solicitud de ingreso había sido publicada en el Boletín Oficial el 21 de septiembre de 2026. Durante el procedimiento no se registraron objeciones ni oposiciones, por lo que el expediente avanzó hasta la autorización definitiva.

Qué significa el ingreso al Mercado Eléctrico Mayorista

El Mercado Eléctrico Mayorista es el ámbito en el que se desarrollan las transacciones de energía eléctrica entre los participantes habilitados, bajo las reglas del sistema eléctrico nacional.

En ese esquema, la figura del comercializador se diferencia de las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad. Por ese motivo, la incorporación de la Compañía Entrerriana de Gas no significa que asumirá la prestación del servicio eléctrico domiciliario en Entre Ríos.

La resolución tampoco precisó qué volumen de energía podría comercializar la empresa, cuáles serían sus futuros clientes ni cuándo comenzaría a concretar operaciones. Esos aspectos dependerán de las decisiones comerciales posteriores y del cumplimiento de las regulaciones correspondientes.

La importancia de la medida para Entre Ríos

La autorización tiene especial relevancia provincial porque involucra a una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria de Entre Ríos, que ahora quedó incorporada formalmente al mercado eléctrico nacional en una nueva categoría de participación.

La posibilidad de intervenir como comercializadora representa una habilitación regulatoria para desarrollar operaciones en ese ámbito. Sin embargo, su alcance económico concreto dependerá de los negocios y acuerdos que eventualmente lleve adelante la firma.

La Resolución 297/2026, firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estableció que la medida entraría en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

Además, instruyó al organismo encargado del despacho eléctrico a comunicar la decisión a todos los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista.

También ordenó notificar formalmente a la Compañía Entrerriana de Gas SAPEM, a CAMMESA y al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).