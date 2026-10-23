Fórmula 1: Colapinto va por la recuperación en el GP de Estados Unidos

El argentino arrastra tres fechas consecutivas sin poder sumar puntos.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Circuito de las Américas de Austin, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 5,516 kilómetros.

La acción en el Circuito de las Américas comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 14:30 y las 18 (hora de Argentina), respectivamente.

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La actividad continuará el sábado con la tercera práctica libre que iniciará a las 14:30. Allí, los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será ese mismo día a las 18.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Estados Unidos será el domingo a las 17, donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) podría consagrarse campeón en caso de ganar y que los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) finalicen noveno y quinto o peor, respectivamente.

Colapinto, por su parte, buscará dejar atrás el mal momento que atraviesa, ya que no pudo sumar puntos en los últimos tres Grandes Premios, que fueron los de Azerbaiyán, Bahréin y Singapur.

Estos resultados, sumados a que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, tampoco consiguió sumar, hicieron que la escudería francesa quedara lejos de Racing Bulls en la pelea por el quinto lugar en el campeonato de constructores.

La de este año será la tercera participación de Colapinto en el GP de Estados Unidos. Su primera experiencia fue en 2024, donde protagonizó una gran carrera para terminar décimo, mientras que en el 2025 quedó decimoséptimo.

El cronograma y horarios del GP de Estados Unidos

Viernes 23:

Práctica libre 1 a las 14:30

Práctica libre 2 a las 18

Sábado 24:

Práctica libre 3 a las 14:30

Clasificación a las 18

Domingo 25:

Carrera a las 17