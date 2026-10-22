El Coro de la Ciudad celebra los 30 años del programa Todas las Voces con un encuentro en Sala Mayo

Participarán cuatro agrupaciones de Paraná y Santa Fe en una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales en Sala Mayo, este domingo 25 de octubre, a las 19:00. La actividad, organizada por la Municipalidad de Paraná, tendrá entrada libre y gratuita. La propuesta promueve el intercambio artístico, la integración y el fortalecimiento de la actividad coral en Paraná y la región.

El encuentro contará con las actuaciones del Coro de la Ciudad de Paraná, el Ensamble Vocal “Cantus Firmus”, perteneciente a la Asociación Verdiana de Paraná; el Coro de la Universidad Nacional del Litoral y la Agrupación Coral “Ars Nova”, ambas de Santa Fe.

El repertorio reunirá obras de distintos géneros y estilos. El Coro de la Ciudad, bajo la dirección de Eliseo Almada, interpretará canciones como Tiempo del jacarandá, El valle y el volcán y Si bastasen un par de canciones. Por su parte, el Ensamble Vocal Cantus Firmus, dirigido por Miguel Otti Gómez, ofrecerá piezas del repertorio sacro y lírico, con obras de Jacobo de Haan y Wolfgang Amadeus Mozart. El Coro de la Universidad Nacional del Litoral, bajo la dirección de Alfonso Paz, presentará versiones corales de canciones de María Elena Walsh, Teresa Parodi, Ramón Ayala, Jorge Fandermole y Litto Nebbia. En tanto, la Agrupación Coral Ars Nova, dirigida por María Soledad Gauna, interpretará obras como Sur, Canción del jangadero, Compadre del sol y Amarraditos.

La iniciativa se vincula con el recorrido del programa Todas las Voces, que desde hace tres décadas promueve el canto colectivo y comunitario como una práctica de expresión, participación e integración. A través de estos encuentros, se busca fortalecer los vínculos entre los coros, compartir experiencias artísticas y sostener espacios para el desarrollo de la actividad coral en la ciudad y la región.