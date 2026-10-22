El gobernador reconoció a los deportistas entrerrianos que representaron al país en los Juegos Suramericanos

«Los éxitos deportivos son 10 por ciento de talento y 90 por ciento de esfuerzo», afirmó el gobernador Rogelio Frigerio durante el homenaje que la Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó a los deportistas entrerrianos que participaron de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reunieron a atletas de distintos países de América del Sur.

Junto al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, Frigerio agradeció la iniciativa de reconocimiento a los deportistas que representaron al país en esta competencia internacional. «Para los que nos consideramos deportistas, la posibilidad de competir por el país es un sueño. Ustedes ese sueño lo han alcanzado», expresó.

Durante su mensaje, el gobernador puso en valor el esfuerzo que implica llegar a una competencia de este nivel y destacó los logros obtenidos por la delegación entrerriana, entre ellos, medallas de oro. Asimismo, señaló que muchos de los atletas se formaron en clubes de distintas localidades de la provincia y contaron con entrenadores que les transmitieron los valores del deporte, además del acompañamiento de sus familias. «Ese esfuerzo a veces tiene premio, y esta vez sí lo tuvo», sostuvo.

Frigerio también remarcó que el reconocimiento trasciende los resultados deportivos y valoró el ejemplo que los atletas representan para las nuevas generaciones. En ese sentido, destacó que sus actuaciones permiten a otros jóvenes visualizar la posibilidad de alcanzar sus propios objetivos a través de la dedicación, la constancia y el trabajo conjunto.

«Hoy esos jóvenes ven que es posible, que con esfuerzo y con el acompañamiento de los clubes, de sus entrenadores y de la familia, se puede», afirmó el mandatario, al subrayar la importancia de las instituciones deportivas y los entornos familiares en el desarrollo de quienes practican distintas disciplinas.

Finalmente, Frigerio agradeció a los deportistas por representar a Entre Ríos y a la Argentina, y destacó el orgullo que generan sus actuaciones. «Ese ‘se puede’ lo demostraron ustedes con estas actuaciones contundentes que nos llenan de orgullo», concluyó. De la actividad participaron el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, y legisladores entrerrianos.

Entre los deportistas entrerrianos presentes estuvieron Nelson Salinas, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Lucio Retamar, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Aldana Gómez, Agustina Bonetti, Cielo Bonetti, Alan Peker y María Eugenia Martínez. También participó del reconocimiento Khalil Luna, integrante de la Selección Argentina de sóftbol.

Tras el encuentro, la voleibolista entrerriana María Eugenia Martínez, oriunda de Diamante, expresó su alegría por el reconocimiento recibido. «Todo muy lindo. Estoy muy feliz», manifestó, y valoró la iniciativa de distinguir a los deportistas que representaron a la provincia en los Juegos Sudamericanos.

Por su parte, el jugador entrerriano de sóftbol Pablo Migliavacca agradeció a la Cámara de Diputados y al Gobierno de Entre Ríos por el homenaje y la distinción. «Siempre es lindo recibir un reconocimiento», expresó. Además, felicitó a los demás deportistas entrerrianos que participaron de la competencia. Sobre la organización de los Juegos, que tuvieron a Paraná como sede de las competencias de sóftbol, destacó: «Para nosotros fue muy lindo jugar acá, de local, en una competencia sudamericana». Finalmente, remarcó que «como deportistas, nos interesa que el deporte siga siendo una prioridad. Me parece que siempre se puede hacer más», concluyó.

La delegación entrerriana también contó con la participación de Betsabé Páez, de Crespo, en atletismo, salto en alto; Federico Eder, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Manuel Godoy y Violeta Figueroa, en sóftbol; Paula Pedrozo, de Concordia, y Antonella Reding, de Villaguay, en rugby seven; Magdalena Garro, de Concepción del Uruguay, en canotaje; Milagros Pereyra, de Concepción del Uruguay, en bochas; Emiliano Calderón, de Paraná, en remo; Melina Spahn, de Crespo, en pelota vasca; Santiago Mayol, de Concordia, en gimnasia artística; Mía Yaya, de Concordia, en golf; y Juliette Duhaime y Lucía Clembosky, de Paraná, en stand up paddle.