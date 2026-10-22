El gobierno inicia un ciclo de capacitaciones sobre la Boleta Única Papel en la provincia

Impulsado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Facultad de Trabajo Social de la UNER, el ciclo recorrerá todos los departamentos para preparar a la ciudadanía de cara a las elecciones provinciales de 2027. La primera etapa está destinada a estudiantes secundarios.

El gobierno provincial pondrá en marcha este jueves un ciclo de capacitaciones sobre la Boleta Única Papel (BUP), con actividades en todo el territorio entrerriano. El objetivo es que la ciudadanía conozca cómo funciona, practique su uso y pueda votar con información en las elecciones provinciales de 2027.

La primera etapa estará dirigida a estudiantes secundarios de las cabeceras departamentales de toda la provincia. Luego, las capacitaciones se extenderán a docentes, personas mayores, personas con discapacidad y público en general, con instancias de simulacros de votación y consulta adaptadas a cada sector.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó el alcance de la propuesta: «Hemos trabajado mucho con distintas áreas del Gobierno en este ciclo porque la implementación de la Boleta Única Papel requiere información, preparación y compromiso con la calidad de nuestras elecciones. Desde el Gobierno provincial queremos que cada entrerriano conozca el sistema, sepa cómo utilizarlo y pueda ejercer su derecho al voto con autonomía y seguridad».

Las capacitaciones estarán a cargo de docentes y referentes especializados de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

Cronograma

La presentación del programa se realizará el jueves 22 de octubre, a las 10, en la Facultad de Trabajo Social, en Paraná, con la participación de autoridades provinciales y municipales, docentes y referentes. Luego, el lunes 26 de octubre, a las 10, las jornadas tendrán lugar en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Dr. Alfredo Materi, de Diamante, y en el Colegio Histórico, de Concepción del Uruguay, que además contará con una segunda instancia a las 14.30. Ese mismo día, a las 14.30, también se desarrollará una capacitación en la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco, de Victoria.