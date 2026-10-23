El río Uruguay continúa en bajante

El río Uruguay registró una altura de 10,44 metros en Concordia, por debajo del nivel de alerta, y Defensa Civil informó que no quedan personas evacuadas ni autoevacuadas en la provincia.
La situación hídrica en Concordia continúa mostrando una tendencia descendente, de acuerdo con el último informe de la Dirección Provincial de Defensa Civil de Entre Ríos. Este jueves, el río Uruguay se ubicó en 10,44 metros, por debajo de la altura de alerta establecida en 11 metros y del nivel de evacuación, fijado en 12,50 metros.
El relevamiento provincial confirmó que no quedan personas evacuadas ni autoevacuadas en las distintas localidades entrerrianas. El organismo, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa monitoreando el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las zonas ribereñas.
Sin embargo, la provincia enfrenta otro escenario de atención debido a los alertas meteorológicos vigentes. Según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), rigen advertencias de nivel naranja y amarillo por tormentas para distintos departamentos de Entre Ríos.
El nivel del río Uruguay en Concordia
De acuerdo con los datos difundidos por Defensa Civil, el río Uruguay registró una altura de 10,44 metros en Concordia y se encuentra en bajante. La medición se mantiene por debajo de los 11 metros establecidos como nivel de alerta y de los 12,50 metros que marcan el nivel de evacuación.
El informe forma parte del seguimiento que las autoridades provinciales realizan sobre los principales cursos de agua, luego de las crecidas que afectaron a distintas localidades ribereñas. La actualización permite conocer la evolución de los niveles y mantener el monitoreo sobre las áreas expuestas a posibles variaciones.
En otras localidades de la costa del Uruguay también se informaron descensos. En Colón, el río se ubicó en 6,68 metros, por debajo de la altura de alerta de 7,10 metros y del nivel de evacuación de 7,90 metros. En Concepción del Uruguay, en tanto, alcanzó los 5,20 metros, también en bajante, con una altura de alerta de 5,30 metros y un nivel de evacuación de 6,30 metros.
Alertas por tormentas en Entre Ríos
Mientras continúa el seguimiento de los ríos, el SMN mantiene un alerta naranja por fenómenos meteorológicos para los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Villaguay y Nogoyá. Para el resto de la provincia rige un alerta amarillo por tormentas.
La información fue incorporada al reporte de Defensa Civil a partir de los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional y el Siname, organismo vinculado al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).
De esta manera, el panorama provincial combina la ausencia de personas evacuadas con la necesidad de continuar atentos tanto a la evolución de los cursos fluviales como a las condiciones meteorológicas. En Concordia, el dato central del último relevamiento es que el río Uruguay sigue bajando y permanece por debajo de los niveles de alerta y evacuación establecidos.