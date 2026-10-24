Quince heridos al caer el entrepiso de un bar de Paraná: siete fueron llevados al hospital

La estructura de madera cedió este viernes por la noche en Córdoba y Alameda de la Federación. Los asistentes cayeron desde unos dos metros y medio. Todavía no se informó la gravedad de las lesiones ni las causas del derrumbe.

El entrepiso de madera del bar las Piedras de Paraná se desplomó este viernes por la noche durante un cumpleaños y dejó 15 personas heridas. Según informaron desde Bomberos Voluntarios, siete de ellas fueron trasladadas al Hospital San Martín.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 23.30 en Las Piedras, ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación. Un grupo de invitados se encontraba en el sector superior cuando la estructura cedió.

De acuerdo con la información inicial, el colapso se produjo cuando los asistentes comenzaban a cantar el feliz cumpleaños. Quienes estaban sobre el entrepiso cayeron desde una altura estimada en dos metros y medio.

Las 15 personas heridas recibieron asistencia médica en el lugar. Después de esa primera atención, siete fueron derivadas al hospital de Paraná para una evaluación de mayor complejidad.

Al momento del reporte inicial, no se habían difundido partes oficiales sobre el tipo de lesiones ni sobre la evolución de los pacientes trasladados. Por ese motivo, todavía no estaba precisada la gravedad de las consecuencias del derrumbe.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, los equipos de asistencia ingresaron al bar para atender a los afectados. La intervención también incluyó una revisión de la estructura que había colapsado.

Las causas del derrumbe no habían sido establecidas. Se prevén pericias técnicas para evaluar el estado previo de la construcción y las condiciones de seguridad del establecimiento.

En el bar trabajaron Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y equipos de rescate. Además de la atención a las personas, realizaron tareas de control en el sector afectado por la caída del entrepiso.

También intervino personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná para efectuar las actuaciones administrativas correspondientes. La evaluación técnica deberá determinar qué provocó que cediera la estructura de madera.

Según información oficial a la que accedió este medio, se reportaron nueve personas con heridas, la mayoría de ellos jóvenes. Ellos son:

B.B., de 26 años, con golpe en la cabeza.

G.L.C., de 28 años, con lesiones en brazo derecho y en la cara.

J.E.P., de 27 años, con corte en mano y muñeca derecha.

A.M.D., de 27 años, con golpe en la cabeza y corte en la mano derecha.

L.R.M., de 22 años, con corte en la mano y la rodilla derecha.

I.M., de 27 años, no se especificaron las lesiones.

T.S., de 26 años, con golpe en la cabeza, cortes en el rostro y en ambos brazos.

J.J., de 26 años, con corte en la boca.

R.C., de 65 años, no se especificaron lesiones.