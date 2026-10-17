Elecciones en la Asociación del Personal Legislativo: por primera vez una mujer presidirá el gremio

Con un total de 116 votos, la Lista Celeste y Blanca fue reelegida y ubico a Carina Farías como la nueva Secretaria General. La lista opositora obtuvo 85 votos

Este viernes se llevaron a cabo las elecciones de la Comisión Directiva de la Asociación del Personal Legislativo, en las que la Lista Celeste y Blanca fue reelegida por un período de cuatro años.

La novedad fue que el gremio estará encabezado por una mujer: Carina Farías, quien actualmente ocupa el cargo de secretaria gremial. Farías manifestó que esta elección tuvo un significado “muy especial”. «Después de más de 35 años de existencia de esta asociación, que una mujer pueda estar al frente significa un cambio de época y, obviamente, un desafío para el que hemos venido preparándonos para poder llevarlo adelante”, agregó.

Cabe indicar que Farías fue elegida por 116 de los 201 afiliados habilitados para votar, mientras que la Lista Unidad Legislativa, que llevó como candidata a María Florencia Busti, obtuvo 85 votos.

Farías detalló que se dará continuidad al acompañamiento para que se produzcan nuevos ingresos a la planta permanente, mencionó las mejoras en las condiciones laborales, no solamente en materia de derechos, sino también salariales; la profundización de la participación en la multisectorial y la incorporación de otros beneficios sociales para los afiliados, como la ampliación de las vías de comunicación.

También indicó que se buscará una mayor participación de la juventud como parte del recambio generacional dentro de la Legislatura entrerriana.