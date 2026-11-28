La intervención comprende 12 manzanas y permitirá completar los recorridos peatonales del sector. Los trabajos, ejecutados por el Municipio, surgieron a partir de demandas de los vecinos y estarán finalizados antes de fin de año.

La planificación priorizó los sectores que todavía no contaban con veredas, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y ampliar la cobertura de la intervención, que contempla 1.400 metros lineales y comprende la finalización de los recorridos peatonales en 12 manzanas, incluida la plaza del barrio.

Actualmente, las tareas incluyen excavación, preparación y compactación del suelo calcáreo y posterior hormigonado. La ejecución está a cargo de una cooperativa y se prevé que la obra esté concluida antes de finalizar el año.

Durante una recorrida por los trabajos, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, destacó la importancia de la intervención y el diálogo con los vecinos. “Es una comisión vecinal muy participativa, con mucho empuje, que ha solicitado intervenciones al Municipio en distintas áreas. Esto viene a cumplimentar esa demanda en lo que se refiere a veredas”, señaló.

Finalmente, Loréfice remarcó que la obra se ejecuta con recursos municipales. “Esta obra, como todas las que realiza el Municipio, se lleva adelante con fondos 100 por ciento paranaenses”, afirmó.

Más infraestructura

La construcción y recuperación de veredas contribuyen a mejorar la movilidad cotidiana, generar recorridos peatonales más seguros y facilitar el desplazamiento de personas de todas las edades.

A través de estas intervenciones, el Municipio busca dar respuesta a las demandas de los vecinos y avanzar en el mejoramiento de la infraestructura urbana, priorizando los sectores que necesitan completar sus condiciones de accesibilidad.