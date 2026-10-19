Las ventas por el Día de la Madre cayeron 1,4%

Las ventas de los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre registraron una caída del 1,4% interanual a precios constantes, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El ticket promedio se ubicó en $63.197, en un contexto marcado por presupuestos familiares ajustados y un consumo que continúa sin mostrar señales de recuperación.

Con este resultado, la celebración acumuló cinco caídas interanuales consecutivas. Aunque los comercios recurrieron a descuentos, promociones y alternativas de financiación para incentivar las compras, esas herramientas no lograron modificar el comportamiento cauteloso de los consumidores, que priorizaron productos de menor valor.

El informe de CAME señaló que el 39,9% de los comercios relevados consideró que la fecha tuvo un impacto moderado en su actividad. Otro 31,7% sostuvo que las ventas por el Día de la Madre sumaron, pero no cambiaron el panorama general. En tanto, el 19,3% afirmó que la celebración no tuvo incidencia y apenas el 9% la consideró clave para impulsar las ventas del mes.

Los resultados también reflejaron las dificultades para cumplir con las expectativas comerciales. El 51,3% de los negocios indicó que vendió en línea con lo previsto, mientras que el 32,5% registró resultados inferiores a sus estimaciones: el 29,4% vendió menos de lo esperado y el 3,1% calificó el desempeño como mucho peor.

En el otro extremo, el 16,2% de los comercios afirmó que las ventas superaron sus previsiones, aunque solo el 1% señaló que los resultados fueron mucho mejores.

De acuerdo con la entidad empresaria, las promociones y las cuotas permitieron sostener parte de la actividad y generar liquidez, pero no alcanzaron para impulsar compras de mayor volumen. Así, una de las fechas comerciales importantes del año volvió a dejar un resultado negativo para el sector minorista.