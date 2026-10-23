Más de 300 integrantes de comunidades educativas se capacitaron para actuar ante reacciones alérgicas graves

El Consejo General de Educación (CGE) y el Ministerio de Salud de Entre Ríos, llevaron adelante una jornada de capacitación destinada a docentes, equipos directivos y representantes legales de instituciones educativas de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante reacciones alérgicas graves, en el marco de la Ley Provincial Nº 11.242 Matías Colaprete.

La actividad se realizó este jueves en el Complejo Educativo Escuela Hogar de Paraná y estuvo a cargo de profesionales médicos de la cartera sanitaria provincial que brindaron herramientas para prevenir, reconocer tempranamente los síntomas y actuar de manera adecuada ante una reacción alérgica grave que se pueda presentar en establecimientos educativos. La Ley Provincial Nº 11.242 Matías Colaprete, establece la aplicación obligatoria de protocolos de prevención y actuación ante la anafilaxia en instituciones educativas de todos los niveles, además de contemplar la formación periódica del personal para responder de forma inmediata ante estas emergencias.

«Es muy importante tener este tipo de capacitaciones, no porque uno vaya a suplantar la función del personal de salud, sino porque seguramente en las escuelas uno es el primero que está ante ciertas situaciones. Desde el Consejo General de Educación es importante brindar herramientas para saber qué hacer, cuáles son las acciones inmediatas y urgentes. Hicimos una encuesta cuando se anotaron y nos dio que sólo el 15 por ciento de los docentes conoce esta ley y estas situaciones, por esto es nuestra obligación poner la información a disposición de directivos y docentes. Quiero agradecer al ministro Blanzaco, que estuvo en el origen de esta Ley y con el que estamos trabajando mucho de forma articulada entre Salud y Educación. También quiero expresar un agradecimiento especial a la familia de Matías Colaprete, los admiro mucho por su fortaleza, porque transformaron el dolor en ayuda al prójimo, en una ley para que esto no vuelva a suceder. Estamos en una fecha especial, porque Mati estaría cumpliendo 40 años este sábado», remarcó el presidente del CGE, Carlos Cuenca.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, señaló: «Desde el Ministerio de Salud estamos trabajando permanentemente en el fortalecimiento del sistema de emergencias sanitarias a fin de garantizar una respuesta rápida y oportuna en todo el territorio provincial. Pero, además, sabemos que la capacitación, la detección temprana de la anafilaxia y la actuación a tiempo son fundamentales para prevenir muertes evitables».

El funcionario señaló que la implementación de la ley permitirá mejorar el registro de casos y generar información que contribuya a fortalecer las políticas públicas de salud. «A su vez, buscamos ampliar la llegada de estas herramientas a toda la comunidad, mediante el trabajo articulado con las instituciones educativas, los docentes, los directivos y los clubes, para concientizar sobre esta problemática», concluyó Blanzaco.

La normativa lleva el nombre de Matías Colaprete, un joven paranaense cuyo fallecimiento a raíz de una reacción alérgica grave impulsó una iniciativa ciudadana para fortalecer la prevención y la respuesta ante estas situaciones. En este marco, la capacitación busca promover entornos educativos más seguros y brindar a sus integrantes herramientas fundamentales para actuar ante una emergencia. La anafilaxia es una reacción alérgica grave y de rápida aparición que puede comprometer las vías respiratorias y provocar una disminución peligrosa de la presión arterial, por lo que requiere atención médica urgente.

«Todos en la familia de Mati estamos muy agradecidos hoy por esta jornada, que para nosotros es ayudar a expandir vida, porque cuando nos sucedió a nosotros el episodio con nuestro hijo no tuvimos la ayuda que hoy pueden tener el resto de los ciudadanos. La verdad es que, en el trayecto de la sanción de la ley, mucho tengo que agradecer al ministro de Salud, porque nos acompañó en todo el proceso, supo contenernos y tratar de que esto suceda. La ley es dinámica y casi única en el mundo. También quiero agradecer al presidente del Consejo, Carlos Cuenca, por permitir que los docentes conozcan qué es la anafilaxia», remarcó Noemí Dalmolín, madre de Matías Colaprete.