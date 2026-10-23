Tres allanamientos en Paraná, con cuatro detenidos y más de 260 dosis de cocaína incautadas

La Policía desarticuló un punto de venta en Cortada Profesor Wirth, frente a la Villa 351. En el operativo se incautaron más de dos millones de pesos y el inmueble fue clausurado.

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo, La Policía de Entre Ríos llevó adelante tres allanamientos simultáneos en Paraná, que culminaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y elementos clave para la causa.

Uno de los puntos centrales del operativo fue un búnker presuntamente destinado a la venta de drogas al menudeo, ubicado en la Cortada Profesor Wirth, frente a la Villa 351, donde se desplegaron las principales medidas judiciales para desarticular el punto de distribución.

El procedimiento se concretó durante la jornada de este jueves 22. Comenzó alrededor de las 7 y se extendió hasta pasadas las 17, tras una intensa labor a cargo de la División Antidrogas (Dirección General de Drogas Peligrosas), con la colaboración de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.) y la Guardia de Infantería Adiestrada (G.I.A.).

Como resultado de los registros, el personal policial logró incautar 263 envoltorios de cocaína, fraccionados y listos para la venta directa a consumidores. Además se halló 2.099.500 pesos en efectivo, nueve teléfonos celulares y documentación y otros elementos de significativo interés para la causa.

El operativo finalizó con la detención de tres hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia, mientras que otras dos personas fueron correctamente identificadas en el lugar.

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías Nº 8, a cargo de Pablo Zoff, en coordinación con la Fiscalía Especializada representada por Santiago Alfieri. Por orden judicial, el inmueble utilizado como búnker fue clausurado preventivamente a la espera de nuevas definiciones en la causa.