Modifican recorridos del transporte urbano y metropolitano por trabajos en calles La Paz y Corrientes

La medida rige desde este lunes 19 de octubre, de manera temporal, e incluye modificaciones en ocho líneas del servicio público. Además, se habilitaron paradas provisorias para el ascenso y descenso de pasajeros.

Debido a obras en la intersección de La Paz y Corrientes, la Municipalidad de Paraná informó que se implementarán cambios temporales en los trayectos de las líneas urbanas y metropolitanas del transporte de pasajeros en colectivos.

Líneas urbanas

– Líneas C y E (Ida): Circularán por La Paz, Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, retomando luego, su recorrido habitual.

– Línea G (Vuelta) y Línea P2 (Ida): Transitarán por Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, continuando posteriormente, por sus trazados habituales.

– Línea H1 (Ida): Circulará por Andrés Pazos, Salta, Nogoyá, Buenos Aires y Laprida, para luego retomar su recorrido habitual.

Líneas metropolitanas

– Líneas 15, 20 y 22 AN: Modificarán sus trayectos circulando por La Paz, Salta, Moreno, Córdoba, Alameda de la Federación, Carlos Gardel y Colón, para luego continuar por sus recorridos habituales.

Paradas provisorias

Durante la ejecución de las obras, se habilitarán paradas temporales para el ascenso y descenso de pasajeros en los siguientes puntos:

– Salta y La Paz

– Salta y Nogoyá

– Nogoyá y San Juan

– Nogoyá y San Martín

– Buenos Aires (frente al Museo Provincial de Bellas Artes)

Se recomienda a los usuarios de las distintas líneas que tomen las previsiones correspondientes y planifiquen sus desplazamientos con anticipación.