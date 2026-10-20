Mujeres y niños entrarán gratis al último partido de Patronato como local

La dirigencia del Santo hizo el anuncio en la previa del cruce con Agropecuario, clave en las aspiraciones del Negro por mantener la categoría

Patronato enfrenta a Agropecuario el domingo próximo desde las 16, en el marco de la 35° fecha de la Primera Nacional. Si bien es el penúltimo encuentro del campeonato, será el último que disputará como local y sumar de a tres será clave para escapar del fantasma del descenso.

Como consecuencia de ello, la dirigencia del Santo tomó una decisión en las últimas horas: mujeres y niños de hasta 11 años podrán ingresar sin cargo a los sectores populares del Presbítero Bartolomé Grella, presentando su DNI en los molinetes de acceso hasta las 15.30, media horas antes del cotejo.

El conjunto de Paraná viene de caer como visitante ante Tristán Suárez por 1 a 0 y precisa sumar si o si en los últimos dos partidos para mantener la categoría.