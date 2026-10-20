Incendio en una sala de velatorios municipal

Personal de Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron en el lugar para para sofocar las llamas y rescatar a la persona afectada.

Se produjo un incendio este martes por la mañana en la Sala de Velatorios Municipal “Argentina Zabala”, ubicada en la zona de barrio Anacleto Medina de Paraná.

Según se informó, una joven tuvo que ser rescatada y se encontraba desmayada, por lo que fue derivada de urgencia a un centro médico. El hecho sucedió en calles Indios Bohanes y Los Chanás.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Zapadores y Voluntarios para sofocar las llamas.