Violenta pelea en Sub-20: seis jugadores de Patronato heridos

Una pelea entre jugadores de Patronato y VF terminó con al menos seis futbolistas rojinegros atendidos por lesiones, en un cierre caliente del partido de ida de los cuartos de final de la Sub-20 de la Liga Paranaense de Fútbol. El episodio ocurrió este lunes por la tarde en el predio del Club VF y derivó en la intervención policial.

El encuentro había terminado 3 a 2 para el conjunto visitante, pero la tensión explotó apenas sonó el final. Hubo golpes de puño entre futbolistas de ambos equipos y, además, desde la tribuna local arrojaron piedras hacia el campo de juego.

La Sección Seguridad Deportiva de la Jefatura Departamental Paraná confirmó que jugadores de los dos planteles protagonizaron la pelea. También informó que uno de los árbitros asistentes recibió escupitajos y líquidos durante los incidentes.

Patronato denunció lesiones y mostró videos

De acuerdo con lo publicado por Reporte 100.7, integrantes del plantel de Patronato se comunicaron con ese medio para denunciar agresiones por parte de futbolistas del equipo rival.

Los jugadores enviaron videos de lo ocurrido y aseguraron que al menos seis integrantes del equipo necesitaron atención médica por los golpes recibidos. Según sus testimonios, varios presentaban lesiones en la cabeza.

Los denunciantes también señalaron que uno de los jueces de línea habría sido alcanzado por elementos contundentes lanzados desde la parcialidad local. Esa versión fue mencionada por los futbolistas, mientras que el parte policial sí confirmó el lanzamiento de piedras y otras agresiones contra el arbitraje.

La Policía resguardó a la terna arbitral

Ante el desborde, los efectivos afectados al operativo intervinieron para frenar la pelea y evitar que siguieran las agresiones. Según el informe oficial, la Policía resguardó a la terna arbitral y dispuso el desalojo del público presente en el predio.

Ahora se aguardaban los resultados de los estudios médicos practicados a los jugadores afectados para determinar la gravedad de las lesiones denunciadas. Los incidentes se produjeron en una instancia decisiva del torneo juvenil, después del triunfo de Patronato por 3 a 2 en la ida de los cuartos de final.