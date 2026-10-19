Habilitaron el boyado y el servicio de guardavidas en el balneario Thompson

El río Paraná alcanzó los 3,72 metros este lunes en Paraná y el INA proyecta que llegará a 4,72 metros el 27 de octubre, superando el nivel de alerta.

El río Paraná alcanzó este lunes una altura de 3,72 metros frente a la capital entrerriana, lo que representa un aumento de 40 centímetros respecto de la semana pasada. Según los registros de Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce, la creciente continúa y las proyecciones oficiales anticipan que el nivel del agua podría superar la marca de alerta durante los próximos días.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Agua (INA), el río podría alcanzar los cuatro metros este martes 20 de octubre y llegar a 4,72 metros el 27 de octubre, una altura que superaría por dos centímetros el nivel de alerta establecido para Paraná.

Actualmente, el curso de agua permanece por debajo de los valores de referencia: el nivel de alerta se encuentra en 4,70 metros y el de evacuación en cinco metros. Sin embargo, el pronóstico mantiene la atención sobre la evolución de la creciente y sus posibles efectos en los sectores costeros.

El aumento del agua ya puede observarse en distintos sectores de la costanera y los balnearios de Paraná, donde la disponibilidad de arena varía de acuerdo con las características de cada playa.

En paralelo con el avance de la creciente, el balneario Thompson cuenta con boyado, servicio de guardavidas y sombrillas para quienes concurran a disfrutar de la zona costera.

Se observó que ya fueron colocadas las boyas que delimitan el sector destinado al ingreso al agua. También se encontraban acondicionados distintos espacios de la playa, con duchas y cestos de residuos.

La confirmación sobre los servicios llegó a través del secretario municipal de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, quien informó que tanto los guardavidas como las sombrillas se encuentran habilitados.

Además de la cobertura de guardavidas, los visitantes pueden acceder al servicio de sombrillas que la Municipalidad implementó durante la temporada anterior.

La modalidad permite retirar sombrillas de manera gratuita mediante la entrega del documento de identidad, una alternativa destinada a quienes concurren a la playa sin ese elemento.

El servicio se suma al acondicionamiento del sector, donde se observaron espacios para descansar y disfrutar de la costa.