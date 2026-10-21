Alerta amarilla para el jueves por tormentas para gran parte del territorio entrerriano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos durante este jueves 22 de octubre, de acuerdo con los mapas y pronósticos oficiales suministrados.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Dirección Provincial de Defensa Civil de Entre Ríos, recomienda a la población tomar precauciones para reducir riesgos y prevenir inconvenientes. En ese sentido, es importante evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Asimismo, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda; cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas; y retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, se debe buscar refugio de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Consideraciones preventivas para el miércoles

Desde la Dirección de Defensa Civil recomiendan a las autoridades de las localidades del norte de Entre Ríos, especialmente de aquellas próximas al límite con el sur de Corrientes, prestar especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas durante este miércoles 21 de octubre.

Si bien la alerta por tormentas prevista para esa jornada se concentra en provincias vecinas, eventuales modificaciones en las condiciones atmosféricas podrían extender los fenómenos hacia territorio entrerriano.

Por este motivo, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del SMN y adoptar las medidas preventivas que correspondan ante posibles cambios en el pronóstico.