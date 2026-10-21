Boca Juniors venció a Vasco da Gama en Brasil y jugará la final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, remontó la derrota sufrida en Buenos Aires y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes marcaron los goles del Xeneize, que espera rival.

Boca Juniors venció a Vasco da Gama por 3-1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y consiguió la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena revirtió la derrota por 1-0 sufrida en Buenos Aires y se impuso por 3-2 en el resultado global, gracias a los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes.

El Xeneize protagonizó una actuación decisiva en territorio brasileño, donde necesitaba ganar para mantener vivo el sueño de conquistar un nuevo título internacional. Con un comienzo contundente, logró revertir la eliminatoria durante el primer tiempo y resistió la reacción del conjunto local en el complemento.

La clasificación le permitió a Boca regresar a una final internacional después de tres años. Ahora aguardará al ganador de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que disputarán la revancha este miércoles con una ventaja de 3-0 para el equipo brasileño.

Boca golpeó de entrada y empató la serie

El conjunto argentino salió decidido a buscar el resultado desde el comienzo y encontró rápidamente la apertura del marcador. A los tres minutos, Lautaro Blanco ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y Lautaro Di Lollo ganó de cabeza para superar al arquero Léo Jardim.

El tanto permitió igualar el resultado global y modificó el desarrollo del encuentro. Boca ganó confianza, adelantó sus líneas y comenzó a aprovechar los espacios que dejaba Vasco da Gama, especialmente mediante las proyecciones de Sebastián Villa.

A los cinco minutos, Leonel Flores estuvo cerca de ampliar la ventaja después de recibir una asistencia de Miguel Merentiel, pero un defensor brasileño logró anticiparlo cuando se preparaba para definir. El Xeneize mostró intensidad y buscó aprovechar el desconcierto inicial del local.

Merentiel amplió la ventaja antes del descanso

Con el transcurso de los minutos, Vasco da Gama intentó recuperar el control del partido. A los 26, Thiago Mendes conectó un cabezazo tras un tiro de esquina y la pelota pasó muy cerca del palo derecho de Álvaro Montero.

Boca respondió con nuevas aproximaciones. A los 32 minutos, Sebastián Villa quedó frente a Léo Jardim, pero demoró en resolver y su remate terminó bloqueado por un defensor. Sin embargo, la siguiente oportunidad resultó decisiva.

A los 33 minutos, Miguel Merentiel apareció nuevamente en posición de ataque y definió para establecer el 2-0. Con ese resultado, el conjunto argentino pasó a dominar la serie por 2-1 y se marchó al descanso con una ventaja que lo acercaba a la final.

Vasco da Gama reaccionó en el segundo tiempo

El equipo brasileño realizó dos modificaciones antes del inicio del complemento, con los ingresos de Brenner Marlos y Marino Hinestroza. Los cambios le permitieron recuperar presencia ofensiva y comenzar a presionar sobre el campo de Boca.

A los 55 minutos, Arruabarrena dispuso el ingreso de Leandro Paredes en reemplazo de Rodrigo Battaglia. El mediocampista había llegado al encuentro con molestias físicas, pero logró recuperarse para participar de la semifinal.

La presión del local dio resultado a los 65 minutos. José Luis Rodríguez conectó una volea de derecha dentro del área y descontó para Vasco da Gama. El 2-1 dejó la serie abierta, ya que otro gol brasileño habría igualado el marcador global.

Leandro Paredes sentenció la clasificación con un golazo

Después del descuento, Vasco da Gama adelantó sus líneas y buscó aprovechar el desgaste físico del conjunto argentino. A los 72 minutos, Brenner Marlos estuvo cerca de convertir, pero su remate desde la puerta del área pasó junto al palo izquierdo.

Boca intentó recuperar el control mediante modificaciones ofensivas. A los 76 minutos ingresaron Alan Velasco y Enner Valencia por Leonel Flores y Miguel Merentiel, respectivamente, mientras el conjunto brasileño continuaba buscando el empate.

La tranquilidad llegó a los 87 minutos, cuando Leandro Paredes sacó un potente remate desde más de 30 metros. El arquero Léo Jardim alcanzó a desviar parcialmente la pelota, pero no consiguió impedir que ingresara al arco. El gol estableció el 3-1 definitivo y desató el festejo del Xeneize.

Boca espera rival para la final de la Copa Sudamericana

En los últimos minutos, Vasco da Gama intentó descontar nuevamente, aunque Boca sostuvo la ventaja y evitó que el encuentro volviera a complicarse. La última oportunidad del local llegó mediante una pelota parada que terminó con un cabezazo desviado.

Con el triunfo, el conjunto argentino cerró la semifinal con un global de 3-2 y consiguió el pasaje a la definición del certamen continental. La remontada tuvo como protagonistas a Di Lollo, Merentiel y Paredes, autores de los tres goles en el Maracaná.

El próximo desafío será la final de la Copa Sudamericana, donde Boca enfrentará a Atlético Mineiro o Montevideo City Torque. El conjunto brasileño parte como favorito para avanzar después de ganar 3-0 en el primer partido, aunque la clasificación se resolverá este miércoles.