La Municipalidad avanza con la pavimentación de nuevas calles en Bajada Grande

La segunda etapa del plan Calle a Calle contempla la intervención de 100 cuadras en el barrio de Bajada Grande, de las cuales 15 serán pavimentadas; mientras que en otras se ejecutan tareas de conservación y mejoramiento de la trama vial. Los trabajos forman parte de una estrategia integral que busca mejorar la circulación, optimizar el escurrimiento del agua y brindar mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos.
En esta instancia, las tareas se concentran en Cortada Portland, donde se realizan tareas de mejoramiento con nivelación, limpieza y movimiento de suelo, además de la verificación del escurrimiento pluvial y tareas de bacheo en calle Baxada del Paraná.
“Bajada tiene una topografía especial, con calles angostas, algunas con mucho declive, con dificultades y que cuesta sostener. Estamos haciendo un plan que comprende 100 cuadras, 15 de ellas van a ser con nueva pavimentación”, destacó la intendenta Rosario Romero.
Luego explicó que las intervenciones también contemplan mantenimiento de calles, colocación de materiales, mejora de trazas y adecuación de los desagües. “Parte de estas tareas se realizan con personal municipal, mientras que otras están a cargo de empresas contratadas”.
Uno de los aspectos centrales del plan es atender las dificultades que genera la topografía de Bajada Grande, especialmente en relación con los desniveles y el escurrimiento del agua. En ese marco, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que “en determinados sectores se utiliza hormigón para garantizar una mayor durabilidad del asfalto”. Además, detalló que el personal de Obras Sanitarias trabaja en la mejora de la red de agua.
La presidenta de la vecinal Croacia Sur, Graciela Alem, expresó: “Estamos muy agradecidos con la Intendenta y con la Municipalidad. Desde hace muchos años estábamos pidiendo el arreglo de las calles y de nuestro barrio”, manifestó.
El plan de obras para la integración y accesibilidad vial incluye la construcción de calles nuevas con pavimento flexible y pavimento rígido en anchos de 8 m y 6 m. Las tareas incluyen: movimiento de suelo para caja, cordones y badenes, ejecución del paquete estructural, construcción de pavimento flexible (carpeta asfáltica), pavimento rígido (carpeta de hormigón armado), cordones cunetas y badenes.