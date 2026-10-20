La Municipalidad avanza con la pavimentación de nuevas calles en Bajada Grande

La segunda etapa del plan Calle a Calle contempla la intervención de 100 cuadras en el barrio de Bajada Grande, de las cuales 15 serán pavimentadas; mientras que en otras se ejecutan tareas de conservación y mejoramiento de la trama vial. Los trabajos forman parte de una estrategia integral que busca mejorar la circulación, optimizar el escurrimiento del agua y brindar mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos.

En esta instancia, las tareas se concentran en Cortada Portland, donde se realizan tareas de mejoramiento con nivelación, limpieza y movimiento de suelo, además de la verificación del escurrimiento pluvial y tareas de bacheo en calle Baxada del Paraná.