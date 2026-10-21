Corte programado de agua dejará sin servicio a cuatro barrios de Concordia

Es por trabajos de renovación de cañerías. Cuándo y dónde será la interrupción del suministro

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) de Concordia informó que este miércoles se llevará adelante un corte programado de agua potable en distintos sectores de la ciudad, debido a trabajos de renovación de cañerías que se realizarán en el marco de las obras de repavimentación de calle Ricardo Rojas.

Cuáles son los barrios afectados

Según se indicó oficialmente, la prestación del servicio se verá reducida en los barrios Universidad, Centenario, San Martín y 6 de Febrero.

Las tareas comenzarán durante las primeras horas del miércoles y estarán vinculadas a los trabajos que ejecuta la Municipalidad de Concordia a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

La recuperación del servicio será paulatina

Desde el organismo señalaron que, una vez finalizados los trabajos, la normalización del suministro se producirá de manera progresiva, por lo que la recuperación del servicio podría no ser inmediata en todos los sectores alcanzados por la intervención.

Ante esta situación, se solicitó a los vecinos de los barrios afectados que realicen un uso responsable del agua y tomen los recaudos necesarios para afrontar la reducción del suministro mientras se desarrollen las tareas.