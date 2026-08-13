La Escuela de Educación Agrotécnica N° 39 de Villa Urquiza fue sede de una jornada de capacitación teórico-práctica sobre aplicación y manejo de drones, destinada a estudiantes de 7° año del ciclo superior.

Capacitaron a estudiantes en aplicación y manejo de drones para el sector agropecuario

La propuesta tuvo como objetivo acercar a los futuros técnicos a herramientas tecnológicas que hoy ocupan un lugar estratégico en la producción agropecuaria.

La actividad contó con la participación de docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 3 Teniente Luis C. Candelaria, la Escuela de Educación Agrotécnica N° 40 Hipólito Yrigoyen y la Escuela de Educación Técnica N° 18 Arq. Clorindo Testa, quienes compartieron una instancia de formación, intercambio de experiencias y aprendizaje colaborativo.

La capacitación fue organizada por la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación (CGE), en conjunto con las instituciones anfitrionas y la empresa Folmer Maquinarias de la ciudad de Crespo, que aportó su experiencia y equipamiento para el desarrollo de las prácticas.

Este tipo de propuestas fortalece la formación técnica de los estudiantes al promover el uso de tecnologías de vanguardia aplicadas al ámbito agropecuario. Asimismo, reafirma el compromiso de la educación técnico-profesional con una enseñanza de calidad, vinculada a las demandas del sector productivo y al trabajo articulado entre instituciones educativas y actores del ámbito privado.