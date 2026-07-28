Deportes

Arranca la segunda fecha del Torneo Clausura: cómo es la agenda y por qué Boca postergó su partido

Arranca la segunda fecha del Torneo Clausura: cómo es la agenda y por qué Boca postergó su partido

Tras el traspié del debut, River va por su primera victoria, igual que San Lorenzo. Racing e Independiente buscarán seguir en la senda de los triunfos.

Tras un arranque de semestre con sorpresas y batacazos, hoy empezará a jugarse la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El cronograma no será completo: algunos partidos fueron postergados debido a los compromisos en Copa Sudamericana que deberán afrontar tres equipos argentinos (Boca, Tigre y Lanús).

Banfield – Sarmiento y San Lorenzo – Gimnasia de Mendoza son los dos partidos que darán puntapié inicial a la jornada. El Ciclón viene de perder en su presentación ante Lanús y quiere sumar de a tres de la mano de Néstor “Pipo” Gorosito.

River tendrá la gran oportunidad de recuperarse tras haber perdido en el debut de local ante Barracas Central en el Monumental. Visitará a Gimnasia La Plata el miércoles a las 19.15 con la intención de mejorar su imagen y lograr la primera victoria del semestre, luego de haber quedado también eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi.

Los equipos de Avellaneda, en tanto, buscarán seguir en la buena senda tras haber ganado en la primera jornada. Racing tendrá un duro compromiso de visitante ante Rosario Central el martes a las 21.15, mientras que Independiente recibirá a Newell’s el jueves desde las 21.15.

Boca jugará el jueves en Chile ante O’Higgins para definir el repechaje de la Copa Sudamericana. Por ese motivo postergó su partido ante Estudiantes. Lo mismo ocurrió con Tigre y Lanús, que también definirán su futuro en el torneo continental esta semana.

Agenda de partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura: árbitros y TV
Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Lucas Pardo

19.00 Banfield – Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Cavallero

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto) -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Germanotta

21.15 Rosario Central – Racing -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

VAR: Yamil Possi

AVAR: Carla López

Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Wenceslao Meneses

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Ernesto Callegari

19.15 Gimnasia – River -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Salomé Di Iorio

21.30 Instituto – Platense -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Daniel Zamora

AVAR: Gastón Suárez

19.00 Talleres – Vélez -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Franco Acita

21.15 Independiente – Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Cesar Ceballo

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Julio Fernández

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Brian Ferreyra

AVAR: Iván Núñez

Cuándo se juega los partidos postergados de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026
Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes -Zona A- (TNT Sports)

21.15 Tigre – Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús -Zona A- (TNT Sports)

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