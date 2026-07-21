Boca juega la Sudamericana

Paredes ya volvió con el grupo y el DT analizará su situación. Mientras tanto, hay una posible formación que saldría a la cancha.

Boca recibirá a O’Higgins en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, este jueves a las 21:30. Leandro Paredes llegó al predio tras el mundial este martes y se esperan novedades.

En tanto, el DT Rodolfo “Vasco” Arruabarrena podría repetir varios jugadores que vencieron 2 a 0 a Sarmiento en Rosario por la Copa Argentina.

El probable once titular de Boca

Álvaro Montero o Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores o Sebastián Villa, Tomás Aranda, Leandro Paredes o Alan Velasco; y Miguel Merentiel.