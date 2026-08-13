Una fuerte réplica volvió a sacudir Colombia en medio del operativo para buscar sobrevivientes

El Servicio Geológico Colombiano informó un evento sísmico de una magnitud de 3.6 unos minutos después de las 6 de la mañana. El sismo tuvo una profundidad de 94 km y su epicentro se ubicó en Nóvita, en el departamento de Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano informó un evento sísmico en Colombia este 13 de agosto de 2026 a las 6:22 a. m. (hora local), con una magnitud de 3.6.

De acuerdo con el boletín actualizado 1 del organismo, el sismo tuvo una profundidad de 94 km y su epicentro se ubicó en Nóvita, en el departamento de Chocó.