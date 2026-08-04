Muerte de Estefanía Sosa: Miguel Núñez manejaba con 1,8 grs de alcohol en sangre

El conductor de la camioneta fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado por conducción antirreglamentaria y recibió 40 días de prisión preventiva en al UP1.

La Justicia confirmó que Miguel Aníbal Núñez, el conductor de la camioneta Toyota SW4 involucrada en el choque fatal en el que murió Estefanía María Fernanda Sosa, circulaba con 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro ocurrido el sábado en avenida Circunvalación y Churruarín de Paraná.

Según se pudo saber, el resultado de los análisis incorporados a la causa ratificó que el empresario ferretero manejaba en estado de ebriedad cuando embistió desde atrás a la Renault Fiorino en la que viajaba la víctima junto a sus padres.

El dato se suma a las pruebas reunidas en la investigación, que ya habían determinado de manera preliminar que la camioneta circulaba a aproximadamente 140 kilómetros por hora al momento del impacto.

Cuando llegó la Policía luego del choque, Núñez no realizó declaraciones.