Docentes de la Escuela Marsiglia dictarán un taller virtual sobre computación, robótica y diseño 3D

En el marco de las Jornadas Argentinas de Didáctica de la Programación (Jadipro), docentes de la Escuela de Educación Técnica N° 3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia estarán a cargo del taller virtual Computación – Robótica – Diseño 3D: Articulación, reciclaje tecnológico y resolución de problemas del Ciclo Básico Técnico, en el marco de Jadicc 2026.

La capacitación se realizará el lunes 26 de octubre, de 9 a 11, a través de la plataforma Google Meet. La iniciativa propone abordar la integración de la computación, la robótica y el diseño 3D, con énfasis en el reciclaje tecnológico y la resolución de problemas en el ámbito de la educación técnica.

Los disertantes serán la profesora Andrea González y Camilo Fervenza, ambos docentes de la Escuela de Educación Técnica N° 3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia, Anexo Formación Profesional, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias vinculados con estas áreas.

La actividad está destinada al público general interesado en la temática. Como requisito para participar, se solicitan conocimientos mínimos de programación, robótica y pensamiento computacional.

Las Jornadas Argentinas de Didáctica de las Ciencias de la Computación (Jadicc) tienen sus antecedentes en las jornadas de didáctica de la programación realizadas en 2018 y 2019. Desde 2021, el encuentro amplió su enfoque a las Ciencias de la Computación y recorrió distintas universidades del país. En 2026, la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), sede Concepción del Uruguay, será la anfitriona del evento.

La inscripción es obligatoria y los cupos son limitados. Las personas interesadas pueden registrarse a través del siguiente formulario:

FORMULARIO