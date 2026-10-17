La Feria de Salta y Nogoyá celebra el Día de la Madre con talleres, música y sorteos

Hasta el domingo, la tradicional feria de Paraná ofrecerá actividades recreativas, propuestas artísticas, talleres y promociones especiales para celebrar el Día de la Madre. La iniciativa es organizada por 24 comerciantes, con el acompañamiento de la Municipalidad, para fortalecer las ventas y promover el encuentro de las familias.

La Feria de Salta y Nogoyá se prepara para vivir un fin de semana especial con una agenda de actividades que combina propuestas culturales, recreativas y comerciales. La celebración del Día de la Madre incluirá talleres de pintura y elaboración de aromas, espectáculos musicales, karaoke, bingo, degustaciones y sorteos organizados por los propios comerciantes.

El subsecretario de Producción de la Municipalidad, Oscar Bustamante, destacó que desde este viernes y hasta el domingo “se desplegará una agenda muy interesante, impulsada por los puestos que diariamente le dan vida a la feria”. En ese sentido, indicó que “es una iniciativa del sector privado, respaldada por el Municipio a partir de la idea de Estado facilitador que plantea la gestión de la intendenta Rosario Romero. Se enmarca en Sabores de la Feria, una propuesta que invita a habitar nuestros mercados municipales de otra manera, más allá de la actividad comercial cotidiana”.

Al respecto, afirmó que desde el Municipio se celebra “esta iniciativa de los puesteros, que aprovecha una fecha tan significativa como el Día de la Madre para generar mayor movimiento en la Feria de Salta y Nogoyá y, con ello, incrementar las ventas”.

Un espacio para compartir, aprender y disfrutar

Cristina Martínez, responsable de Yvy Aromas Naturales (ubicado en el puesto 3), explicó que la programación fue organizada de manera conjunta por 24 locales comerciales, con el propósito de ofrecer una experiencia diferente a quienes visitan habitualmente el mercado y atraer a nuevas familias.

“Organizamos talleres, espectáculos musicales, promociones y sorteos. Somos 24 locales que nos unimos para celebrar el Día de la Madre y ofrecer actividades durante los tres días. El domingo realizaremos los sorteos con premios aportados por los comerciantes”, detalló.

El sábado, la programación incluirá una presentación del coro de la Escuela de Música y un taller de diseño de aromas personales, en el que las participantes aprenderán a elaborar perfumes y perfuminas. La actividad contará con los insumos necesarios, materiales explicativos y recetas para continuar realizando preparaciones en el hogar. El taller tendrá un costo destinado a cubrir los materiales y la producción quedará en manos de cada participante.

Durante la noche del sábado habrá además una propuesta de karaoke con canciones de Sandro para sumar entretenimiento a la velada.

El domingo, Día de la Madre, la feria ofrecerá nuevas presentaciones musicales sobre calle Nogoyá y se realizarán los sorteos organizados por los 24 locales participantes, sumado a promociones especiales.

Martínez destacó finalmente que la iniciativa busca fortalecer los vínculos entre quienes trabajan diariamente en el predio: “Queremos ayudarnos entre los locatarios, unirnos y generar propuestas colectivas. La idea es que la feria, además de ofrecer productos de excelente calidad, pueda transformarse en un espacio de construcción de saberes y conocimientos”, concluyó.