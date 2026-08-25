El municipio digitalizará más de 200 gestiones

Desde el 9 de septiembre, más de 200 trámites municipales pasarán completamente al formato digital y no ingresará nueva documentación en papel.

La Municipalidad de Paraná implementará desde el 9 de septiembre un sistema de Tramitación Digital Inteligente (TDI) que llevará al formato digital más de 200 gestiones y eliminará el ingreso de nuevos trámites en papel a la administración. Los vecinos podrán iniciarlos desde sus domicilios mediante la plataforma Mi Paraná, mientras que continuará disponible la atención presencial para quienes necesiten asistencia.

La nueva herramienta fue presentada en el salón Mariano Moreno por el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, y el coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital, Emmanuel Orzuza. Los funcionarios explicaron que el desarrollo incorporará expedientes y firmas digitales, trazabilidad de las actuaciones y mecanismos de auditoría.

“A partir de septiembre no se van a recibir más trámites en papel en la Municipalidad, pero sí va a ser accesible para los ciudadanos tramitar a través de la plataforma de TDI”, explicó Halle. El funcionario señaló que el objetivo es modificar los procedimientos internos y reducir los tiempos asociados a las gestiones administrativas.

Desde cuándo dejarán de recibirse trámites en papel

El cambio tendrá una fecha concreta. Orzuza precisó que el miércoles 9 de septiembre se prohibirá el ingreso de nuevos trámites en papel y ese mismo día se realizará el lanzamiento oficial del sistema TDI.

La modificación implicará que los trámites que hasta ese momento requerían documentación física pasarán a gestionarse digitalmente. “Todo trámite que el vecino quiera iniciar lo va a poder iniciar desde su domicilio, desde su celular. No va a tener que venir más a ninguna dependencia municipal a traer papeles”, explicó Orzuza.

Más de 200 gestiones pasarán al formato digital

Según detallaron los funcionarios, el nuevo esquema alcanzará a más de 200 trámites municipales e involucrará a todas las áreas dependientes del Departamento Ejecutivo.

“Todos los trámites que se hacían en formato papel pasan a hacerse en formato digital. Son más de 200 trámites que se digitalizan en su completitud y que involucran a todas las áreas del Ejecutivo municipal”, precisó el coordinador.

El sistema permitirá que las diferentes etapas de una gestión queden registradas digitalmente. Halle señaló que TDI incorporará “firma digital, expediente digital, trazabilidad y auditoría”.

Cómo deberán ingresar los vecinos

El acceso a la Tramitación Digital Inteligente se realizará mediante Mi Paraná, la plataforma que ya utilizaba el municipio para diferentes servicios y gestiones.

Los funcionarios aclararon que quienes ya tuvieran una cuenta no deberán realizar una nueva inscripción. “No hay que hacer nuevos registros. Todas las personas que ya estén registradas en el portal ciudadano van a poder interactuar con Tramitación Digital Inteligente”, explicó Orzuza.

De acuerdo con la información brindada durante la presentación, Mi Paraná cuenta con más de 100.000 usuarios habilitados. Halle señaló que la implementación de TDI es la continuidad de un proceso de digitalización iniciado en años anteriores.

Cómo se acreditará la identidad

Otro de los puntos explicados estuvo relacionado con la identificación de las personas que realicen trámites desde sus computadoras o teléfonos celulares.

Los usuarios no necesitarán incorporar una firma adicional para iniciar sus gestiones. “Con el logueo es suficiente para acreditar identidad”, precisó Orzusa.

El funcionario explicó que esto es posible a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas. “Tenemos un convenio con el Renaper, así que Mi Paraná valida identidad a través de Renaper y por eso podemos certificar la identidad del vecino para iniciar trámites dentro de TDI”, detalló.

Qué pasará con quienes no puedan hacer trámites digitales

Pese a la eliminación del ingreso de documentación física, el municipio mantendrá una instancia presencial para aquellas personas que tengan dificultades para utilizar las herramientas digitales.

La Mesa Única de Entradas continuará funcionando. Allí, el personal recibirá la documentación presentada por el vecino, pero en lugar de incorporarla físicamente al expediente la digitalizará.

“La Mesa Única de Entradas del municipio va a seguir funcionando. La diferencia es que van a recibir el papel, se lo van a digitalizar y se lo van a devolver. Al municipio no va a ingresar nuevo papel”, explicó Orzusa.

Una plataforma desarrollada por trabajadores municipales

Durante la presentación también se destacó que el sistema había sido desarrollado dentro de la estructura municipal, sin recurrir a una plataforma diseñada externamente.

Halle indicó que TDI fue realizado con “mano de obra 100% municipal” y señaló que participaron funcionarios, trabajadores, desarrolladores y equipos pertenecientes a distintas áreas.

“Está hecha a la medida del municipio de Paraná, a la medida de los ciudadanos paranaenses”, sostuvo el jefe de Gabinete. También remarcó que la plataforma fue resultado de “meses y meses de trabajo”.

Expedientes digitales y seguimiento de los trámites

Uno de los cambios previstos será la posibilidad de registrar digitalmente el recorrido de cada expediente. De acuerdo con los funcionarios, la trazabilidad permitirá identificar las diferentes instancias atravesadas por una gestión dentro de la administración.

Halle sostuvo que la incorporación de tecnología apunta a generar “mayor transparencia, objetividad e igualdad ante la ley” en los procedimientos municipales.

Además, planteó que el objetivo es avanzar hacia trámites “más fáciles, más simples” y reducir los pasos que actualmente requerían documentación física o traslados hasta dependencias públicas.

El cambio comenzará el 9 de septiembre

Con la implementación de la Tramitación Digital Inteligente en Paraná, desde el 9 de septiembre los vecinos podrán iniciar las más de 200 gestiones alcanzadas mediante Mi Paraná desde un teléfono celular o una computadora.

Las personas que ya estuvieran registradas en el portal conservarán sus usuarios y no necesitarán realizar una inscripción adicional. La identidad será validada mediante la vinculación con Renaper.

Para quienes no puedan realizar el procedimiento de manera digital, permanecerá habilitada la Mesa Única de Entradas, donde la documentación será escaneada y devuelta al ciudadano. De esa manera, el municipio dejará de incorporar nuevos expedientes en papel desde la puesta en marcha del sistema.