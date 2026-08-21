Terremoto en Perú: un sismo de 7.2 sacudió la región de Ayacucho

El terremoto se registró en el departamento de Ayacucho, a más de 650 kilómetros de la ciudad de Lima.

Un terremoto de magnitud 7,2 se registró este jueves a 35 kilómetros al norte de la ciudad peruana de Coracora, ubicada en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió alrededor de las 13.

Según la información brindada por los medios locales, el fenómeno ocurrió a de 108 km. de profundidad, por lo que el movimiento fue menor. Por otro lado, la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú estableció que el terremoto registrado en la zona de Ayacucho no tiene probabilidades de generar un tsunami, de acuerdo con los datos del IGP.

El intendente de Coracora, Yony Odon Reyes, afirmó que existe la posibilidad de que haya «afectación de casas» al norte de la localidad, no obstante «una comisión multisectorial se está desplazando a hacer las verificaciones del caso”. A su vez, su homólogo de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, pidió a las autoridades regionales y nacionales activar la asistencia tras el sismo de magnitud 7,2 registrado en Ayacucho.

Reyes advirtió que las viviendas ubicadas al norte de Coracora son, en su mayoría, de adobe y calamina, por lo que presentan una mayor vulnerabilidad ante el movimiento telúrico.

El Gobierno Regional de Ayacucho informó que, hasta el último reporte, son 10 las viviendas afectadas y cuatro las que quedaron completamente inhabitables. La evaluación continuará en las localidades de la sierra sur, donde las condiciones de acceso pueden dificultar el relevamiento de los daños.

Mientras avanzan las tareas de asistencia y verificación, las autoridades regionales y locales mantienen activados los protocolos de emergencia y solicitaron apoyo para las familias que puedan verse afectadas por el fuerte movimiento telúrico.