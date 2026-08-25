«Paraná Ama la Hamburguesa» con un 50% de descuento

La tercera edición de esta propuesta se realizará este miércoles 26, de 20 a 24, en locales gastronómicos adheridos de la ciudad. La iniciativa ofrecerá un 50% de descuento en hamburguesas con todos los medios de pago, únicamente para consumo presencial en los establecimientos (no incluye delivery ni take away).

El evento es organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad, el Empatur y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Más de 20 comercios ya se han sumado a la jornada.

La Municipalidad respalda esta actividad como parte de sus acciones para potenciar la economía local y el sector gastronómico. En ese sentido, el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, expresó: “Desde el gobierno municipal apoyamos estas iniciativas que tienen como propósito generar movimiento en la economía local a través de la gastronomía”.

“Esto es beneficioso, se pone en juego la creatividad y desde la Municipalidad hemos puesto a disposición nuestro equipo para promover todo lo que tiene que ver con la comunicación. Es parte de nuestra política acompañar este tipo de iniciativas y ser un Estado facilitador, que articule y genere condiciones para que estas propuestas puedan desarrollarse. Más de 20 establecimientos gastronómicos ya están adheridos y esta es la tercera edición de la propuesta”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, explicó que la propuesta busca incentivar las salidas sociales a partir de un producto de alta demanda: “Lo que hay que tener en cuenta es salir a consumir. Este es un artículo tan popular como la hamburguesa, con la posibilidad de tener un 50% de descuento en los locales adheridos, y consideramos que es una buena oportunidad para salir en familia, con amigos o en pareja”, concluyó.