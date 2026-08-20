San Justo: investigan la muerte de un niño de 6 años y detienen a la madre

La policía de Santa Fe llegó hasta una casa tras una denuncia por un caso de violencia y hallaron a una mujer con su hijo en brazos y sin vida

La fiscal Daniela Montegrosso investiga la muerte de un niño de 6 años ocurrida en las primeras horas de la tarde del miércoles en una vivienda en la ciudad santafecina de San Justo, a unos 100 kilómetros de la ciudad Capital.

En el marco del legajo penal que dirige la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se dispuso la detención de la madre del menor de edad. Se trata de una mujer de 22 años, cuyas iniciales son RM.

Fuentes del MPA señalaron que la fiscal Motegrosso ordenó múltiples diligencias, entre ellas, la autopsia del cuerpo de la víctima que se realizará en la morgue de la ciudad de Santa Fe.

Qué se sabe de la muerte del niño en San Justo

El caso se conoció a través de una denuncia que se recibió en la Policía de parte de vecinos sobre un presunto caso de violencia familiar en una casa ubicada en Sylvestre Begnis entre Pedro Millán y la cortada 27, barrio Reyes.

Cuando los policías de esa ciudad llegaron al lugar se encontraron con una mujer de 28 años con su hijo de seis en sus brazos y sin conocimiento. Minutos después, se presentó un médico del hospital local quien constató que el chico ya había fallecido sin poder establecer aún la causa que la produjo.

Según trascendió, el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción del MPA, Jorge Nessier, y la fiscal Montegrosso brindarán más detalles sobre el caso durante una conferencia de prensa prevista para hoy en la sede local del MPA.