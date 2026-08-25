Polémica en Chubut: la Justicia ordenó comprar carne roja para los presos y el gobernador rechazó la medida

El juez Marcelo Nieto Di Biase ordenó al Poder Ejecutivo de Chubut comprar carne roja para reforzar las viandas de los presos, tras el reclamo de los internos que mantienen una protesta pacífica por la calidad de los alimentos que reciben.

Luego de conocerse la decisión judicial, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres salió al cruce de la medida y aseguró: “No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura”.

“Estos jueces garantistas están enquistados en el Poder Judicial ideologizando la justicia”, sostuvo Torres en declaraciones a Radio Rivadavia, al tiempo que agregó: “El que está preso es un delincuente. Y estos jueces que se formaron bajo una doctrina zafaroniana y que militan esto, ¿cuál es la lógica de los fallos de este juez?“.

El mensaje que publicó Torres. (Foto: X/ @NachoTorresCH)

El mandatario provincial también publicó un mensaje en su cuenta de X donde aseguró que “son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para autorizar un allanamiento, que dificultan que podamos sacarles los celulares a los presos para terminar con las estafas desde las cárceles y que ahora pretenden decirnos cuánta carne roja tiene que comer por día un delincuente”.

“Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”, sumó el gobernador en su mensaje.

El origen de la medida

La resolución dictada por Nieto Di Biase se dio en el marco de un habeas corpus colectivo presentado por abogados en representación de los detenidos.

El reclamo se originó tras protestas pacíficas de los internos, que desde hace semanas, y con mayor intensidad en el último mes, reclaman por la calidad de la alimentación que reciben. Según se conoció, la empresa proveedora redujo la cantidad de proteínas en los menúes, situación que el subsecretario de Justicia provincial, Rodrigo Miquelarena, reconoció en una audiencia.

El funcionario indicó que ya existía un expediente administrativo iniciado para adquirir carne, aunque el trámite sufrió demoras.

En esa audiencia, el magistrado dispuso que el Poder Ejecutivo garantice la compra de carne roja para las dos unidades de Trelew en un plazo de 72 horas.