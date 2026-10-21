El Río Paraná superaría el nivel de alerta en noviembre en la capital provincial

El río alcanzó los 3,79 metros este miércoles en Paraná y subió 32 centímetros en una semana. El Instituto Nacional del Agua proyecta que podría llegar a 4,85 metros a comienzos de noviembre. En La Paz, el pronóstico anticipa niveles superiores al umbral de evacuación.

El río Paraná continúa creciendo frente a la capital entrerriana y este miércoles alcanzó una altura de 3,79 metros, según los registros de Prefectura. El curso de agua aumentó 32 centímetros durante la última semana y, aunque todavía permanece por debajo de los niveles de alerta y evacuación, las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) anticipan que podría superar el primero de esos umbrales durante los primeros días de noviembre.

Actualmente, el nivel de alerta en el puerto de Paraná está establecido en 4,70 metros, mientras que el de evacuación se ubica en 5 metros. Esto significa que el río se encuentra a 91 centímetros de la primera referencia y a 1,21 metros de la segunda.

El pronóstico del INA indica que la altura podría alcanzar 4,54 metros hacia fines de octubre y 4,85 metros a comienzos de noviembre. De cumplirse esa proyección, el río superaría en 15 centímetros el nivel de alerta en la capital provincial, aunque permanecería por debajo del umbral de evacuación.

Cuánto mide el río Paraná en las localidades entrerrianas

La tendencia ascendente también se registra en otros puertos de Entre Ríos, especialmente en el norte provincial, donde el avance de la creciente genera mayor atención.

En La Paz, el río alcanzó este miércoles los 5,30 metros, por lo que se encuentra a 50 centímetros del nivel de alerta, establecido en 5,80 metros.

En Santa Elena, la altura llegó a 5,05 metros. En esa localidad, los niveles de alerta y evacuación están fijados en 6,90 y 7,25 metros, respectivamente, por lo que el río todavía se mantiene por debajo de ambas referencias.

Por su parte, Hernandarias registró una altura de 4,46 metros, aproximadamente un metro por debajo del nivel de alerta.

Aguas abajo de la capital entrerriana, el río también presenta valores en ascenso.

En Diamante, el registro fue de 4,17 metros, a 1,13 metros del nivel de alerta. En tanto, Victoria presentó una altura de 3,75 metros, a 85 centímetros del umbral establecido para esa ciudad.

El INA anticipa que el río superaría el nivel de alerta en Paraná

El Instituto Nacional del Agua proyecta que la creciente continuará avanzando durante los próximos días, con un incremento más pronunciado hacia la transición entre octubre y noviembre.

Según las estimaciones del organismo, el río Paraná podría alcanzar los 4,54 metros hacia fines de octubre, una altura que lo dejaría a solo 16 centímetros del nivel de alerta.

Para los primeros días de noviembre, la proyección asciende a 4,85 metros, lo que implicaría superar el umbral de alerta de 4,70 metros.

El Reporte Hidrometeorológico Diario de la Cuenca del Plata señala que, en el tramo Santa Fe-Paraná-Rosario, el río presenta un ascenso gradual y se ubica por encima de las marcas habituales para esta época del año.

El organismo prevé que durante los próximos 15 días se intensifique esa tendencia, con un ascenso sostenido desde aguas medias hacia niveles medios altos.

En ese escenario, el INA advierte sobre la posibilidad de que el río se aproxime o supere el nivel de alerta en Paraná y Santa Fe durante el cambio de mes.

La Paz podría superar el nivel de evacuación

La situación prevista para el norte entrerriano es más comprometida, especialmente en La Paz, donde las proyecciones indican que el río podría superar tanto el nivel de alerta como el de evacuación.

Actualmente, el curso de agua registra 5,30 metros, pero el INA proyecta que alcanzaría 6,24 metros hacia fines de octubre y 6,43 metros a comienzos de noviembre.

El nivel de evacuación en esa localidad está establecido en 6,15 metros, por lo que, de concretarse el pronóstico, el río podría superar ese umbral en 9 centímetros hacia fines de octubre y en 28 centímetros durante los primeros días de noviembre.

El informe hidrometeorológico señala que existe una alta probabilidad de aproximación o superación del nivel de alerta en La Paz, especialmente a partir del 24 de octubre.

Además, el organismo mantiene la posibilidad de que se supere el nivel de evacuación, con mayores probabilidades desde el 26 de octubre.

Las fechas y alturas son estimaciones sujetas a modificaciones según la evolución de las lluvias, los caudales y el desplazamiento de la onda de crecida.

Por qué está creciendo el río Paraná

De acuerdo con el INA, el ascenso del río Paraná está relacionado con el desplazamiento de una onda de crecida proveniente de los tramos superiores de la Cuenca del Plata.

El fenómeno responde, entre otros factores, al último incremento en la erogación de la represa de Yacyretá y a la persistencia de condiciones húmedas en las principales regiones que aportan agua al sistema fluvial.

El reporte señala que, en el tramo Corrientes-La Paz, el río se encuentra en ascenso por el tránsito de esa onda de crecida, con niveles de aguas medias altas y altas.

Para los próximos cuatro o cinco días, el organismo prevé que las secciones superiores puedan mantenerse oscilantes en niveles elevados o registrar descensos leves, sin descartar que continúen cerca o por encima de los niveles de alerta.

En un horizonte de cinco a 15 días, el INA contempla la posibilidad de un nuevo repunte, dependiendo tanto de las precipitaciones en territorio brasileño como del aporte de los distintos afluentes y de las descargas de las represas desde las áreas superiores.

Corrientes y Barranqueras ya superaron niveles de alerta y evacuación

El informe oficial indica que en Corrientes y Barranqueras el río Paraná ya presenta niveles de aguas altas, con registros que superan tanto las referencias de alerta como las de evacuación.

Más al sur, la onda de crecida continúa desplazándose hacia Goya, Reconquista y La Paz.

En Goya, el río ya superó el nivel de alerta y el INA señala una mayor probabilidad de que exceda el umbral de evacuación a partir del 23 de octubre.

En Reconquista, el organismo prevé una elevada probabilidad de superar el nivel de alerta desde el 22 de octubre, mientras que la posibilidad de aproximarse o exceder el nivel de evacuación aumenta hacia el 26.

Este comportamiento en los puertos ubicados aguas arriba constituye una referencia para seguir la evolución de la creciente que avanza hacia Entre Ríos.

Advierten que la creciente podría prolongarse

El Instituto Nacional del Agua explicó que el importante volumen de agua en tránsito podría modificar los tiempos habituales de desplazamiento de la onda de crecida.

Según el reporte, es probable que aumenten tanto los tiempos de traslado como el período durante el cual el río permanezca en niveles elevados.

A esto se suma la posibilidad de nuevas precipitaciones en las principales áreas generadoras de caudal, lo que podría sostener o incrementar los aportes al Paraná.

Por ese motivo, el organismo recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos numéricos y las perspectivas hidrometeorológicas, especialmente en relación con las fechas estimadas de superación de los niveles de alerta y evacuación.