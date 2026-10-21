La Municipalidad avanza en trabajos sobre avenida Almafuerte

Las tareas se llevan adelante en el tramo comprendido entre Soler y Avenida Ramírez de Paraná y requieren una reducción parcial del tránsito por cuestiones operativas y de seguridad. Solicitan circular por la zona con precaución.

Este miércoles se realiza una intervención que contempla la demolición y reconstrucción de losas de hormigón armado, retiradas previamente para la colocación de una cañería de agua de PVC de 75 mm.

La ejecución de estas tareas demandará dos jornadas de trabajo, a las que se sumarán al menos 7 días de fraguado del material antes de rehabilitar el paso pesado, dado el intenso caudal vehicular que circula por esta arteria.

Por este motivo, la reducción de la circulación se mantendrá hasta el fin de semana.