Motociclista resultó herida tras chocar con un auto

El accidente ocurrió este lunes por la mañana en la intersección de Catamarca y Tejeiro Martínez. Una mujer de aproximadamente 40 años fue trasladada al hospital con lesiones que serían leves. La Policía realizó peritajes y se registraron cortes de tránsito.

Una motociclista resultó herida tras protagonizar un choque con un automóvil en Paraná, durante la mañana de este lunes, en la intersección de las calles Catamarca y Tejeiro Martínez.

El siniestro vial involucró a una motocicleta conducida por una mujer de aproximadamente 40 años y un automóvil Peugeot. Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió lesiones y debió ser trasladada al hospital San Martín para recibir atención médica.

Las heridas serían, en principio, de carácter leve. No obstante, se aguardaba una evaluación médica para determinar su gravedad.

De acuerdo con los primeros datos, la motocicleta circulaba por calle Catamarca, mientras que el automóvil Peugeot transitaba por Tejeiro Martínez.

Por causas que todavía se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección. Las circunstancias del impacto serán determinadas mediante las pericias correspondientes.