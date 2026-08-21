Con Ponzio como embajador, IAPSER Seguros presentó su Campaña Agro 2026/2027

IAPSER Seguros presentó en el MiradorTEC de Paraná su Campaña Agro 2026/2027, una propuesta destinada a acompañar al sector agropecuario con coberturas específicamente diseñadas para las distintas actividades productivas.

La aseguradora lanzó su nueva Campaña Agro para la presente temporada en un encuentro que reunió a Productores Asesores de Seguros de Paraná y Santa Fe. La jornada contó con la participación de Leonardo Ponzio, quien habló sobre liderazgo y trabajo en equipo, y del climatólogo francés Juan Philippe, quien analizó los desafíos que plantean los fenómenos climáticos para la producción. Además, especialistas de la compañía presentaron las características y coberturas de IAPSER Agro.

El encuentro reunió a Productores Asesores de Seguros, autoridades y personal de la empresa, en una jornada que combinó la presentación de las herramientas de la compañía con exposiciones sobre liderazgo, prevención y situación climática.

Uno de los protagonistas fue Leonardo Ponzio, exfutbolista y referente de River Plate, quien fue presentado como embajador de IAPSER Agro y compartió su experiencia en torno al liderazgo, el trabajo en equipo y la construcción de confianza, valores que desarrolló durante su etapa como futbolista y que hoy traslada a su faceta como productor agropecuario.

“Espero estar a la altura de ustedes y poder acompañarlos en lo que sea”, expresó Ponzio durante el diálogo con los Productores Asesores de Seguros de IAPSER. Al referirse al potencial productivo, agregó: “Creo que en el interior hoy hay una fuerza que en la provincia no se ve”.

Por su parte, la presidenta de IAPSER, Myriam Clerici, destacó el lugar estratégico que ocupa el agro para la compañía y la importancia de profundizar el acompañamiento a quienes producen. “Para nosotros, el sector agropecuario es fundamental. Creemos que tenemos que trabajar en el seguro para seguir acompañando al productor”, afirmó.

Clerici también puso el foco en la prevención frente a eventos climáticos cada vez más determinantes para la actividad. “Realmente, el productor, ante las inclemencias como las que estamos viviendo, necesita no solo que las compañías trabajemos ante el siniestro, sino que tratemos de prevenir para que pueda producir tranquilo y acompañado”, señaló.

La situación climática tuvo un lugar central durante la jornada. Juan Philippe, doctor en Climatología, advirtió sobre la posibilidad de un escenario especialmente desafiante para el sector productivo. “El fenómeno de El Niño puede ser el más fuerte de los últimos 40 o 45 años”, sostuvo. En ese contexto, remarcó la importancia de contar con herramientas de prevención e invertir en tecnología que permita anticipar escenarios y mitigar riesgos.

Las coberturas de IAPSER Agro

Dentro de su propuesta para el sector, IAPSER cuenta con Seguro Agro Integral, un plan que permite al productor seleccionar coberturas de acuerdo con las características y necesidades de su actividad. El seguro contempla como mínimo tres riesgos y permite proteger distintos componentes de la producción: establecimientos, animales, siembras, cosechas, silos, maquinarias y también a las personas que trabajan en la actividad.

Entre las coberturas disponibles se encuentran incendio, rotura de maquinaria agrícola, equipos electrónicos, automotores y maquinaria de uso rural, transporte de cereales, animales y otras cargas, responsabilidad civil, accidentes personales, vida y riesgos del trabajo, además de protección para paneles solares y otros bienes utilizados en los establecimientos productivos.

Los interesados en conocer más sobre las coberturas disponibles o contratar un seguro pueden escribir a seguro.agro@iapserseguros.seg.ar o realizar una consulta a través del sitio web de la compañía www.iapserseguros.seg.ar