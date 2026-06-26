Vuelco en un puente de la ruta Victoria-Rosario

Al vehículo se le habría salido una rueda, volcó y cortó parcialmente la circulación por la ruta 174 este viernes por la mañana. Hay tránsito asistido.

Una camioneta volcó durante la mañana de este viernes en el enlace vial Rosario-Victoria, a la altura del kilómetro 33 sobre el puente La Camiseta. El conductor no habría sufrido lesiones de gravedad y el tránsito debió ser ordenado de manera preventiva en la zona.

El siniestro ocurrió por causas que todavía se investigan. Se presume que la camioneta Ford Ranger sufrió el desprendimiento de una de sus ruedas, lo que hizo perder el control y volcar sobre la calzada.

Según informaron fuentes policiales, el conductor, domiciliado en el 5° Cuartel de Victoria y que viajaba en sentido-Rosario-Victoria, no sufrió lesiones pese al impresionante accidente. Tampoco habría otros vehículos ni personas involucradas en el siniestro.

Tras el vuelco, el utilitario quedó parcialmente atravesado sobre la doble línea amarilla, por lo que se implementó un operativo para señalizar el sector y ordenar la circulación mientras se trabajaba en el lugar.El vehículo sufrió un desperfecto en el sistema de dirección, lo que habría provocado el desprendimiento de una de sus ruedas y la posterior pérdida de control.