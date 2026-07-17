La FIFA confirmó cuánto durará el show del entretiempo en la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó cómo será el espectáculo del entretiempo entre Argentina y España. El show contará con artistas internacionales y una propuesta solidaria centrada en la educación y la alfabetización infantil.

El show del entretiempo de la final del Mundial 2026 ya tiene formato definido. Aunque durante las últimas semanas se especuló con un espectáculo de una duración similar al del Super Bowl, la FIFA confirmó que el descanso entre el primer y segundo tiempo del partido entre Argentina y España será de apenas 17 minutos.

La decisión fue comunicada este viernes a las federaciones de ambos finalistas, que el próximo domingo 19 de julio disputarán el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. De esta manera, el entretiempo solo se extenderá dos minutos más respecto del habitual descanso de 15 minutos.

Según precisó la organización, el espectáculo artístico ocupará 11 minutos, mientras que los seis restantes estarán destinados al montaje y desmontaje del escenario instalado sobre el campo de juego.

Se descartó un formato similar al Super Bowl

En la previa de la final se había instalado la posibilidad de que el espectáculo tuviera una duración cercana a la media hora, siguiendo el modelo de los tradicionales shows del Super Bowl de la NFL. Letrasy tablaturas de canciones

Las versiones habían cobrado fuerza luego de que la final de la Copa América 2024 incorporara un entretiempo extendido con un importante despliegue artístico, lo que alimentó las especulaciones sobre una propuesta similar para la definición de la Copa del Mundo.

Finalmente, la FIFA optó por un formato más breve para minimizar el tiempo de interrupción del encuentro y mantener la dinámica deportiva de la final. Letrasy tablaturas de canciones

Un escenario repleto de figuras internacionales

El espectáculo contará con la participación de algunas de las mayores estrellas de la música internacional. La grilla artística estará encabezada por Madonna, Shakira, Justin Bieber y la banda surcoreana BTS.

También formarán parte del show el artista nigeriano Burna Boy, intérprete junto a Shakira de «Dai Dai», la canción oficial del Mundial 2026; el director de orquesta Gustavo Dudamel, el reconocido coro PS 22 y la banda británica Coldplay. Competicionesdeportivas internacionales

La final entre la Selección argentina y España comenzará a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium, oficialmente denominado Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.

Un espectáculo con un mensaje solidario

Además de las presentaciones musicales, el show incluirá la participación de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, que tendrán un rol destacado dentro de la puesta en escena preparada por la FIFA.

La organización informó que el eje central del espectáculo estará dedicado a la unión entre los pueblos y acompañará una iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para promover el acceso de niños de todo el mundo a una educación de calidad.

De esta manera, el entretiempo de la final combinará música, entretenimiento y un mensaje social, aunque con una duración mucho menor a la que se había especulado en los días previos al partido.