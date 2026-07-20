España venció 1-0 a Argentina y es el nuevo campeón del mundo

Argentina, que terminó con diez por la roja a Enzo, aguantaba el 0-0 en el suplementario, pero Torres marcó el 1-0 y España se quedó con el título.

La Selección argentina perdió 1-0 con España en el tiempo suplementario de la gran final del Mundial 2026 que se llevó a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey. El único gol del encuentro lo hizo el delantero Ferrán Torres al minuto de juego del segundo tiempo extra.

De esta manera, España se consagró campeón del mundo por segunda vez en su historia. La Roja volvió a levantar el trofeo tras haberlo conquistado en Sudáfrica 2010.

El sueño del bicampeonato argentino llegó a su fin en el suplementario. El equipo de Lionel Scaloni resistió hasta los últimos minutos pese a quedar con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández, pero Ferrán Torres apareció para marcar el único gol del partido y darle a España una nueva estrella mundial.