AEHGP Paraná realizó el Curso de Mozos y Camareras Nivel Principiante

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), en el marco de su programa de capacitación continua junto a FEHGRA, llevó adelante el Curso de Mozos y Camareras Nivel Principiante, destinado a personal de establecimientos gastronómicos asociados de la ciudad.

La capacitación estuvo a cargo de Carolina Sánchez Dumon y se desarrolló los días 11 y 12 de agosto en la sede institucional. Con una carga horaria de seis horas, las jornadas teórico-prácticas reunieron a trabajadores de restaurantes y bares locales, quienes incorporaron herramientas y conocimientos orientados a fortalecer la atención al cliente y elevar la calidad del servicio.

El acto de cierre contó con la presencia del secretario de la entidad, Leandro Villamonte, junto a integrantes de la Comisión Directiva quienes al finalizar el curso entregaron los certificados correspondienets. En la ocasión, Villamonte felicitó a los participantes por su compromiso y destacó que “las empresas son las personas que las integran”, subrayando la importancia de la capacitación como una herramienta clave para el crecimiento personal, el desarrollo profesional y la jerarquización de los puestos de trabajo.