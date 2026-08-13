Capacitan a clubes en el proceso de Tramitación Digital Inteligente

En el marco del Consejo Paranaense del Deporte, se realizó una charla informativa sobre la incorporación de la tramitación online para las instituciones deportivas. Los trámites de habilitación se podrán realizar a través del portal Mi Paraná, en el marco del Sistema de Tramitación Digital Inteligente (TDI) que impulsa la Municipalidad.

El encuentro fue en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná. “Estas capacitaciones permiten que las instituciones deportivas puedan efectuar sus trámites de manera digital”, señaló el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

El Consejo Paranaense del Deporte está conformado por todos los miembros de la comunidad de Paraná que tengan influencia en el deporte, principalmente los clubes, las asociaciones, las federaciones. También incluye a los deportistas, universidades y otras entidades que buscan mejorar el deporte en la ciudad.

“Desde el primer día de gestión de la intendenta Rosario Romero encaramos un proceso de reordenamiento en lo que respecta al tratamiento de los clubes. Incorporamos la información de los clubes a la plataforma SIAT, que solo incluía todo lo relativo a locales comerciales. De esta forma, todas las áreas municipales pueden acceder a esa información y los trámites requeridos se realizan de una forma más ágil”, señaló el subsecretario de Habilitaciones, Guillermo Comas.

Comas explicó que se trabajará capacitando a las áreas administrativas de los clubes para que conozcan el sistema. “Es importante que los clubes se asesoren y puedan acceder al sistema y cumplimentar con todos los requerimientos necesarios”, definió.

Del encuentro participaron autoridades de los clubes Alumni, Paraná Rowing, Avenida Ejército, Olimpia, Banfield, Carpinches, Echagüe, Neuquén, Arenas FC, Paraná Central, San Martín, Estudiantes, Talleres, Ministerio, Las Colinas, Recreativo, Patronato, Tilcara, Náutico, Don Bosco, Federal, Acludepa y Peñarol.